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27.10.2020 02:00
Рубрика: Экономика

Где в России выращивают больше леса, чем вырубают

Текст: Алексей Дуэль
Больше миллиона гектаров леса вырастили в России в прошлом году в рамках федерального проекта по лесовосстановлению, в том числе 177 тысяч восстановили искусственным методом. Такие данные приводит Рослесинфорг. В 36 регионах страны лес был восстановлен на большей площади, чем вырублен.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Хабаровском крае восстановление произошло на площади более 66 тысяч гектаров, в том числе 5,2 тысячи пришлись на искусственное лесовосстановление. Превышение над площадью сплошной рубки составляет 17%.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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В Пермском крае восстановили 49 тысяч гектаров леса, в том числе один гектар - искусственным способом. В Кировской области - 44 тысячи гектаров, почти десять процентов из которых пришлись на искусственное лесовосстановление. Превышение над площадью сплошных рубок - 22%. В Свердловской области - 32 тысячи (искусственно - 5,7 тыс. га), превышение составило 39%. Однако самый высокий результат показала Якутия, где за год сплошная рубка затронула 22 тысячи, а лесовосстановление произошло на 55 тысячах гектаров. Использовать саженцы тут не пришлось, оказалось достаточно помочь лесу самому заполнить опустевшие делянки.

"Большая часть лесов в нашей стране, в части восстановления, справляется самостоятельно, без искусственных посадок, - объяснили в Рослесинфорге. - Доля искусственного восстановления лесов в России никогда не достигала 50%. Но именно оно обеспечивает создание наиболее ценных для хозяйственной деятельности лесных насаждений".

В организации добавили, что в соответствии с планом мероприятий по декриминализации и развитию лесного комплекса России, который представила вице-премьер Виктория Абрамченко, в стране будут созданы условия для появления питомников, в которых будут выращивать саженцы и сеянцы лесных растений с закрытой корневой системой - такие деревца лучше приживаются после высадки.

Как ожидается, на долю восстановленного за счет саженцев и сеянцев с закрытой корневой системой к 2022 году будет приходиться 20% лесовосстановления, (в зонах интенсивного ведения лесного хозяйства более 50%), а к 2030 году - уже 45%.

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