На Камчатке зафиксированы два землетрясения магнитудой 5,0

Новости

National Interest оценил новейшую российскую боевую экипировку "Сотник" 03:39
Сенат утвердил Эми Кони Барретт судьей Верховного суда США 03:20
Посольство РФ выступило против ужесточения США выдачи виз журналистам 03:01
В Миннесоте COVID-19 выявлен у 21 участника предвыборных мероприятий Трампа 02:47
Трамп допустил возвращение США в ВОЗ 02:27
США сократили свой список стран-спонсоров терроризма 01:59
Пятый регион Испании объявил об изоляции из-за коронавируса 01:41
Мужчина попытался вынести из Лувра скульптуру под предлогом возвращения Африке 01:32
Эксперт Роспотребнадзора назвал срок выхода на плато по коронавирусу 00:58
Минздрав включил российские вакцины в рекомендации по лечению COVID-19 00:44
Сергей Лавров: Москва ответит на хамство Запада 00:33
Трубоукладчик "Академик Черский" идет в немецкий порт Мукран 00:06
Швед первым в Единой лиге набрал 3000 очков 26.10.2020
Роспотребнадзор объяснил ошибки в результатах тестов на COVID-19 26.10.2020
Суд не стал арестовывать "друзей семьи" Баталова по делу о мошенничестве 26.10.2020
Мишустин пообещал добиваться отсутствия роста цен на жилье 26.10.2020
Российский ученый прокомментировал наличие воды на Луне 26.10.2020
Число закрытых на карантин школ в РФ снизилось с 113 до 42 26.10.2020
Опубликовано письмо Михаила Ефремова к семье погибшего курьера Захарова 26.10.2020
NASA подтвердило наличие воды на видимой стороне Луны 26.10.2020
Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны 26.10.2020
Количество военнослужащих с коронавирусом увеличилось до 2747 человек 26.10.2020
Назначен и.о. главы администрации Ялты 26.10.2020
Минтруд предложил упростить для граждан процесс установления инвалидности 26.10.2020
Делом об убийстве депутата в Выборге займется центральный аппарат СК 26.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
27.10.2020 03:53
Рубрика: Происшествия

На Камчатке зафиксированы два землетрясения магнитудой 5,0

Текст: Артем Красиков

Вечером в понедельник в Олюторском районе Камчатской области зафиксированы два землетрясения.

Фото: Игорь Вайнштейн/ТАСС
Жителей Камчатки предупредили об опасности вулкана Безымянного

Эпицентр первого находился в 28 километрах от села Тиличики. Магнитуда сейсмособытия составила 4,5. Второе землетрясение произошло на глубине 11 километров, магнитуда составила 5,0. В населенном пункте жители ощутили подземные толчки силой до двух баллов.

По данным регионального ГУ МЧС, жертв и разрушений нет, были осмотрены все социально-значимые объекты. Все объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

Главное сегодня

Путин поручил выдавать ипотеку на строительство частных домов
Мишустин: В проект бюджета заложили индексацию пенсий выше инфляции
Минздрав утвердил новые рекомендации по борьбе с COVID-19
Путин подтвердил мораторий на развертывание РСМД наземного базирования
Эрдоган призвал турок отказаться от французских товаров
Камеры будут фиксировать мойку машин в реках и парковку на газонах
Названа причина загрязнения воды на Халактырском пляже Камчатки