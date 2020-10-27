На Камчатке зафиксированы два землетрясения магнитудой 5,0

Вечером в понедельник в Олюторском районе Камчатской области зафиксированы два землетрясения.

Эпицентр первого находился в 28 километрах от села Тиличики. Магнитуда сейсмособытия составила 4,5. Второе землетрясение произошло на глубине 11 километров, магнитуда составила 5,0. В населенном пункте жители ощутили подземные толчки силой до двух баллов.

По данным регионального ГУ МЧС, жертв и разрушений нет, были осмотрены все социально-значимые объекты. Все объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме.