Рыба в реках Приморья погибла из-за асфиксии

Согласно заключению ученых Тихоокеанского филиала ВНИРО, рыба в реках Артемовка и Кневичанка погибла из-за асфиксии, однако, что ее вызвало, пока не ясно, сообщает пресс-служба администрации Артемовского городского округа, где произошли ЧП.

В отделе охраны окружающей среды и природопользования мэрии надеются, что причину прояснят результаты анализов воды, которые еще должны поступить из Примгидромета.

В октябре в Артемовском городском округе произошли два случая гибели рыбы. Об обоих случаях сообщили очевидцы. Образцы погибшей рыбы переданы на экспертизу, ведется административное расследование.