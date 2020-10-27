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27.10.2020 09:28
Рубрика: Общество

В Амурской области из-за COVID-19 закрыли кружки и творческие секции

Текст: Юлия Гарднер

В Амурской области приостановлена работа секций, кружков и творческих коллективов. Это сделано для профилактики распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства региона.

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- Все сотрудники продолжают работу, а вот коллективы временно прекратили занятия до особого распоряжения, - рассказала глава областного минкультуры Надежда Доргунова.

Кроме того, первокурсники Амурского колледжа искусств и культуры переведены на дистанционное обучение. Все остальные продолжают заниматься очно. Преподаватели старше 65 лет работают в удаленном режиме.

Отметим, что с начала пандемии в Приамурье коронавирус диагностировали 5983 людям. 5148 из них выздоровели, 61 человек скончался.

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