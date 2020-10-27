В Амурской области из-за COVID-19 закрыли кружки и творческие секции

В Амурской области приостановлена работа секций, кружков и творческих коллективов. Это сделано для профилактики распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства региона.

- Все сотрудники продолжают работу, а вот коллективы временно прекратили занятия до особого распоряжения, - рассказала глава областного минкультуры Надежда Доргунова.

Кроме того, первокурсники Амурского колледжа искусств и культуры переведены на дистанционное обучение. Все остальные продолжают заниматься очно. Преподаватели старше 65 лет работают в удаленном режиме.

Отметим, что с начала пандемии в Приамурье коронавирус диагностировали 5983 людям. 5148 из них выздоровели, 61 человек скончался.