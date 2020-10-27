В Якутии старшина полиции погиб при попытке усмирить хулиганов

В городе Нерюнгри (Якутия) при пресечении противоправных действий погиб сотрудник транспортной полиции.

24 декабря, в свой выходной день старшина полиции, водитель дежурной части Нерюнгринского линейного отдела МВД России на транспорте Михаил Береговой пришел в гости к коллеге. Находясь в квартире, они услышали, что внизу кто-то шумит. Спустившийся на первый этаж хозяин квартиры увидел трех парней, которые дрались, громко кричали и ломали входную дверь. Полицейский сделал им замечание.

"Молодые люди отреагировали агрессивно, накинулись на сотрудника полиции и стали его избивать. Михаил Береговой услышал шум драки, спустился к коллеге на помощь. В ходе конфликта оба сотрудника получили множественные телесные повреждения, а нападавшие скрылись с места происшествия", - сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ДФО.

Полицейских доставили в центральную районную больницу, где Михаил Береговой скончался, не приходя в сознание.

Подозреваемые в гибели сотрудника задержаны. Это жители города Нерюнгри 20 и 18 лет. В отношении них избрана мера пресечения - заключение под стражу.

Михаилу Береговому было 40 лет. У него остался несовершеннолетний сын.