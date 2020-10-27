В Магаданской области на пляж выбросило тысячи мидий

В селе Тауйск Магаданской области на берег моря выбросило тысячи мидий. Местные жители пакетами и ведрами собирают деликатесы. Соответствующие видеозаписи люди выкладывают в социальные сети.

Как отмечают специалисты, ничего необычного в этом природном явлении нет. Всему виной - сильный прилив, который выносит со дна разные организмы.

- Моллюски довольно молодые, то есть либо очень молодые, либо среднего возраста. То есть можно предположить, что с какой-то периодичностью такое происходит, - цитирует Вести.Ru научного сотрудника Института биологических проблем Севера ДВО РАН Вячеслава Жарникова.

При этом моллюски могут выжить и без воды. Зарывшись в песок, они могут дождаться прилива и уйти обратно в море.

Тем не менее явлением также заинтересовались ученые "Магадан-НИРО". Они будут тщательно изучать его.