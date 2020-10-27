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27.10.2020 19:02
Рубрика: Экономика

Корова с фитнес-браслетом

В молочном животноводстве Сахалина внедрили цифровые технологии
Текст: Татьяна Дмитракова (Сахалинская область)
Российская газета - Спецвыпуск № 243(8297)
Молочных коров на Сахалине перевели на зимние "квартиры". Более шести тысяч дойных буренок перегнали с пастбищ в стойла. Как пояснили в областном министерстве сельского хозяйства и торговли, в хозяйствах постепенно приучают животных к сену, сенажу, силосу и в первое время включают в рацион много свежескошенной травы. Все для того, чтобы избежать кормового стресса, а значит, сохранить и хорошее здоровье коров, и высокую продуктивность.
Инновационные технологии позволяют получать от сахалинских буренок молоко высокого качества. Фото: Татьяна Андреева Инновационные технологии позволяют получать от сахалинских буренок молоко высокого качества. Фото: Татьяна Андреева
Инновационные технологии позволяют получать от сахалинских буренок молоко высокого качества. Фото: Татьяна Андреева

- А еще, - подчеркивает председатель правительства островного региона Алексей Белик, - важно обеспечить максимально высокое качество продукции, которая попадает на стол наших земляков. Добиться этого позволяет внедрение в сельском хозяйстве самых современных технологий.

Фото: Георгий Зимарев/РИА Новости
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Так, на ферме "Грин Агро-Сахалин" в октябре запустили доильный зал "Карусель". На круговой платформе диаметром почти 23 метра одновременно можно доить по 72 коровы.

- Животных никто не гонит на дойку, - рассказала руководитель животноводческого комплекса Наталья Баранова. - Корова заходит на "Карусель" и занимает отдельную ячейку. Доярка моет ей вымя и устанавливает доильный аппарат.

За один оборот платформы животное выдаивается и после мойки покидает установку. За час "Карусель" делает шесть кругов - за сутки через нее дважды проходит все дойное стадо хозяйства. В зале, где за день отдают молоко около тысячи буренок, работают всего пять человек: процесс максимально автоматизирован.

- Благодаря современному оборудованию негативное влияние человеческого фактора сводится к минимуму, - объяснил исполнительный директор "Грин Агро-Сахалин" Владимир Балухта. - Работник может не помыть доильный аппарат или сделать это спустя рукава. А установленная у нас техника без вмешательства человека стерилизует устройство после каждого животного. Компьютерная система, следящая за работой доильного зала, ничего не забывает. И она сразу же подаст сигнал в случае нарушения технологии.

Животноводы могут получить сведения о состоянии здоровья каждой буренки, узнать, во сколько она отправилась на дойку и сколько молока выдала

Лаборатория хозяйства в постоянном режиме контролирует качество молока, поступающего с "Карусели". Причем риск загрязнения сырья минимальный, ведь после дойки оно через фильтры течет в танк-накопитель, не соприкасаясь с окружающей средой.

Автоматика следит в буквальном смысле за каждым шагом каждой коровы. Во время доения компьютерная система определяет и запоминает, сколько молока получено от любой из коров. Сведения сразу же передаются в базу данных, где уже есть целое досье о каждом животном: перенесенные заболевания, надои, рожденные телята. Здоровье всего стада - также под неусыпным контролем благодаря цифровым технологиям: все - от новорожденных телят до взрослых особей - носят специальные ошейники, которые в режиме онлайн собирают и передают информацию о состоянии своих владельцев. На ферме ошейники в шутку сравнивают с фитнес-браслетами.

- Мы можем на экране монитора получить сведения о состоянии здоровья животного, узнать, во сколько оно отправилось на дойку, сколько молока выдало. Таким образом, можем следить за всем стадом и анализировать его продуктивность, - объяснил Артем Гилевич, директор департамента животноводства агрокомпании. - Ветеринары благодаря имеющейся информационной базе и постоянно поступающим новым данным могут вовремя узнать о начинающемся отеле, при необходимости назначить курс лечения или скорректировать рацион.

Системой управления стадом успешно пользуются и в АО "Совхоз Корсаковский". Здесь внедрен программный комплекс для управления доильным залом в режиме реального времени.

- Информация, собранная с транспондеров (передатчиков) коров и доильных мест, оперативно доставляется в систему. А это сведения о репродуктивности, здоровье и самочувствии каждой коровы, а также о процессе доения, - рассказал советник отдела проектного управления и цифровизации отраслей минсельхоза Сахалинской области Алексей Самофалов. - Программный комплекс поддерживает такие опции, как сортировочные ворота, кормление коров в доильном зале, весы для взвешивания животных при проходе.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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А в АО "Совхоз Южно-Сахалинский" применяют систему определения активности коров. Здесь буренки тоже носят специальные ошейники, установленные на них датчики непрерывно собирают и круглосуточно передают данные об активности и состоянии здоровья каждой коровы за каждый час. Как объясняют животноводы, владение такой информацией помогает выбрать наилучшее время для осеменения, что улучшает эффективность оплодотворения, снижает затраты на воспроизводство и увеличивает валовые надои молока и рентабельность содержания стада.

Как подчеркивают в областном министерстве сельского хозяйства и торговли, цифровые технологии, внедренные в производственные процессы сахалинских животноводческих комплексов, доказали свою эффективность. По итогам 2020 года в регионе планируют надоить около 45 тысяч тонн молока, обеспеченность молоком жителей Сахалина и Курил по итогам года составит более 60 процентов.

В регионах Экономика АПК Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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