В Приамурье у наркоторговцев изъяли 100 кг марихуаны

На Дальнем Востоке задержали членов группировки, продававшей крупные партии наркотиков, сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

Во время обыска у злоумышленников изъято 5,5 килограмма гашишного масла, 10 килограммов семян дикорастущей конопли и 100 килограммов марихуаны.

По предварительным данным, общий объем найденных наркотиков составляет более 80 тысяч доз стоимостью свыше 23 миллионов рублей.

Следователи УФСБ РФ по Амурской области возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенный группой лиц в особо крупном размере (часть третья статьи 30 и часть пятая статьи 228.1 УК РФ). Все задержанные заключены под стражу.