Врачи Дальнего Востока и Москвы обсудят применение антиковидной плазмы

Для врачей Дальневосточного федерального округа пройдут телемосты с московскими и зарубежными клиниками при поддержке Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ), сообщили "РГ" в организации.

В сообщении отмечается, что первый телемост об эффективных методах лечения больных с COVID-19 с участием руководителя "Городской клинической больницы № 40" Денисом Проценко прошел 24 октября. По словам управляющего директора АНО АПИ Михаила Югая, конференция длилась час, получила большое количество благодарных отзывов и показала серьезный потенциал межрегионального профессионального взаимодействия в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Он также рассказал, что в ближайшие дни врачи Дальнего Востока смогут удаленно обсудить с коллегами из Москвы применение антиковидной плазмы и газовых смесей, а также принять участие в телемостах с госпиталем Бундан Сеульского Национального Университета Республики Корея и Королевским госпиталем Швеции, чтобы обменяться опытом в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией уже с зарубежными специалистами.

Помимо этого АНО АПИ поможет медорганизациям Дальневосточного федерального округа с трансфером IT-решений из московских клиник. Так, планируется внедрение Системы удаленной координации действий медицинского персонала в Хабаровске с её последующим тиражированием в другие медорганизации, следует из слов Югая.