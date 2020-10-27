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27.10.2020 18:59
Рубрика: Происшествия

Выпал из кадров

Бывший глава Кирова ответит за покупку негодной видеотехники
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 243(8297)
К информации о задержании бывшего главы администрации Кирова Ильи Шульгина добавляются все новые подробности.

Напомним, накануне чиновник был задержан в Татарстане, куда он несколько месяцев назад переместился на более высокую должность заместителя главы Минпромторга.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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По версии следствия, в декабре 2019 года и.о. директора управления администрации Кирова Алексей Ишутинов заключил муниципальный контракт на поставку 19 специальных технических средств фото- и киносъемки, видеозаписи. Аппаратура нужна была для контроля за дорожным движением.

Общая сумма контракта, как объясняют в СК, составила не менее 21 миллиона рублей. Оборудование пришло, но в процессе приемки обнаружилось, что оно не отвечает требованиям аукционных технических заданий.

Однако, несмотря на это, Шульгин, который, в тот момент возглавлял администрацию Кирова, всю эту технику принял. Поставила же все это фото- и видеодобро, как теперь выясняется, некая фирма "Универсал-М". Контора оказалась любопытной. В штате фирмы, зарегистрированной в Татарстане, трудится всего один человек. А уставной капитал - 12,5 тысячи рублей.

В настоящий момент Илья Шульгин задержан в качестве фигуранта уголовного дела, возбужденного по статье 285 Уголовного кодекса РФ . Статья говорит о злоупотреблении должностными полномочиями. В Следственном комитете по Кировской области сообщают, что Шульгин во вторник был допрошен следователем в качестве подозреваемого. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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