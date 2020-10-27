"Металлоинвест" направил 550 миллионов на поддержку здравоохранения Оренбуржья

Компания "Металлоинвест" приобретает для лечебных учреждений Оренбургской области высокотехнологичное оборудование, расходные материалы и средства индивидуальной защиты для медицинского персонала на общую сумму около 550 миллионов рублей. Закупки осуществляются в рамках программы поддержки системы здравоохранения регионов и городов присутствия компании.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер и генеральный директор УК "Металлоинвест" Назим Эфендиев на открытии одного из томографов, приобретенных компанией для учреждений здравоохранения региона . Фото: Пресс-служба АО "Уральская Сталь"

Одним из последних приобретений стал необходимый для эффективной работы ковид-центра Орской городской больницы №4 аппарат спиральной компьютерной томографии.

С работой томографа и оказанием медпомощи больным опасной инфекцией в этом лечебном учреждении ознакомились губернатор Оренбургской области Денис Паслер, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова и руководители компании "Металлоинвест".

- В нашем ковид-центре новый компьютерный томограф будет работать в круглосуточном режиме. Оборудование предназначено для обследования пациентов с подозрением на вирусную пневмонию. Мы благодарны "Металлоинвесту" за столь необходимый аппарат, который поможет нам быстро и эффективно проводить диагностику заболеваний и своевременно назначать необходимое лечение. Еще один мощный 64-срезовый компьютерный томограф поступил в городскую больницу №2, персонал которой готовит его к запуску, - сообщил главный врач больницы №4 Павел Орлов.

- Более десяти лет "Металлоинвест" является надежным партнером в решении актуальных социальных вопросов в нашем регионе. В этом году компания оказала беспрецедентную по масштабу помощь нашим учреждениям здравоохранения. Мы благодарны Алишеру Бурхановичу Усманову и компании "Металлоинвест" за участие в жизни Оренбуржья. Такая поддержка очень важна в нынешней ситуации. В регионе продолжается борьба с коронавирусом. Мы готовы к ней: работают 15 ковидных центров и 16 центров долечивания пациентов. Развернуто свыше 3700 специализированных коек для таких пациентов, в резерве - еще более 200, - заявил Денис Паслер.

- Компания предпринимает серьезные усилия для борьбы с угрозой, которая, к сожалению, вновь набирает силу, - отметил Назим Эфендиев. - По инициативе основателя "Металлоинвеста" Алишера Бурхановича Усманова мы реализуем масштабную программу поддержки медицины в наших регионах. Находимся в постоянном контакте с губернаторами и администрациями городов - оказываем помощь там, где она необходима. Развитие компании неразделимо связано с благополучием ее сотрудников, их близких людей и всех жителей наших городов.

Руководители региона и "Металлоинвеста" также посетили больницу скорой медицинской помощи Новотроицка, где за счет средств компании завершается реконструкция поликлиники №2. В рамках программы помощи медицинским учреждениям помимо двух томографов сюда поступили 75 медицинских кроватей, кислородные концентраторы, комплекты средств защиты медперсонала. В помощь медикам поступили аппараты ЭКГ, дефибрилляторы, электрокардиостимуляторы, шприцевые насосы, увлажнители кислорода, установки зондового питания, автоматические тонометры, бронхоскоп. Ожидается поступление партии аппаратов ИВЛ, двух транспортировочных изолирующих боксов и цифрового рентгеновского аппарата. В целом на реконструкцию учреждения, приобретение расходных материалов и оборудования "Металлоинвест" направил около 220 миллионов рублей. Первых пациентов клиника примет до конца этого года.

Всего в рамках программы поддержки Оренбургской области в борьбе с COVID-19 компания приобрела около тысячи единиц современного оборудования. Социально ответственный бизнес делает все, чтобы расширить возможности медицинских учреждений, сделать самоотверженный труд врачей эффективнее и безопаснее. Всего же для больниц Оренбуржья "Металлоинвест" приобрел шесть компьютерных томографов, три диагностические лаборатории, 82 аппарата ИВЛ, аппараты для определения газов крови, кислородные концентраторы, аппараты ЭКГ, дефибрилляторы, электрокардиостимуляторы, медицинские кровати и каталки, боксы микробиологической безопасности, другое медицинское оборудование, рециркуляторы и средства индивидуальной защиты для медперсонала. В ближайшее время ожидается поступление цифрового рентгеновского аппарата, бронхоскопов и другого оборудования.

Справка

Всего с начала пандемии для борьбы с коронавирусом "Металлоинвест" оказал помощь учреждениям здравоохранения Оренбургской, Белгородской, Курской и Московской областей на сумму более двух миллиардов рублей. На выделенные компанией средства больницы оснащаются высокотехнологичным медицинским оборудованием и средствами индивидуальной защиты персонала, специализированным автотранспортом.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Уральская Сталь"