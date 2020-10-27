Нижегородских аграриев поймали на выращивании ГМ-рапса

В августе 2020 года на территории Сеченовского района Нижегородской области обнаружены ГМ-растения. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл. Проверка показала, что ООО "КиПиАй Агро Сеченово" использовала для посева генно-модифицированные семена рапса.

Документов, подтверждающих соответствие семян показателям качества, компания предоставить не смогла. Результаты исследований в нескольких лабораториях подтвердили наличие гена CP4 EPSPS, что является нарушением закона "О семеноводстве".

Управление Россельхознадзора выдало предписание об устранении нарушений в срок до 24 октября 2020 года, в котором компанию обязали просто исключить из использования семена рапса с полей. Тогда как в аналогичной ситуации в Волгоградской области посевы генно-модифицированной сои уничтожили. Сельхозкомпания сейчас обжалует предписание в арбитраже.

Как рассказали "РГ" в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл, в зоне ответственности управления это единичный случай с 2016 года, когда запретили ввозить на территорию РФ и использовать для посадки семена растений, генетическая программа которых изменена с использованием методов генной инженерии (статья 21 149-ФЗ "О семеноводстве").

Из ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ следует: проверка компании-нарушителя проведена после того, как в УФСБ РФ по Нижегородской области поступила информация, что фирма "на территории Сеченовского района осуществляет выращивание и реализацию генно-модифицированной продукции (семена рапса), использование которой может угрожать жизни и здоровью граждан". Проверка показала, что с 14 июня по 24 августа 2020 года трижды были использованы семена рапса, в которых обнаружен ГМО - ген СР4 EPSPS.

Сельхозпредприятия региона производят из рапса пищевое и техническое масло, а полученный в результате переработки рапсовый жмых используется в качестве корма для скота.

- Растение при соблюдении технологий возделывания дает хорошую урожайность, - отметил региональный министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николай Денисов. - На сегодня средняя урожайность в регионе составляет 21 центнер с гектара, что на 10 центнеров больше, чем в прошлом году.

Рапс - экспортно-ориентированная культура, и спрос на нее постоянно растет. По словам министра, с начала года агропредприятия региона экспортировали более 500 тонн рапсового масла. Остается добавить, что для производителей рапса предусмотрена господдержка в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". .

Комментарий

Евгений Михалев, доцент кафедры ботаники, физиологии и защиты растений НГСХА:

- Я не удивлен, что сельхозпроизводитель пошел на выращивание ГМ-рапса. Первые два года он дает отличные урожаи. Но уже на третий год земля истощается, и урожай получается смехотворным. Это характерно для всех ГМ-культур. Тут еще и удар по животноводству: если коров кормить таким рапсом, то уже через три года идет выбраковка скота, падеж. Главным образом - из-за поражения молочных желез.