Оренбургская соль стала самым доступным средством профилактики Covid-19

Крупнейший производитель соли в РФ - компания "Руссоль" - отмечает рост спроса на свою продукцию. И это неслучайно: с начала пандемии коронавируса Минздрав России назвал обычную поваренную соль самым доступным методом профилактики COVID-19. Отоларингологи рекомендуют использовать раствор и для восстановления обоняния после перенесенной коронавирусной инфекции. Особенно ценна в этом плане соль, добываемая в оренбургском Соль-Илецком месторождении: в ней содержится селен - мощный антиоксидант, недавно включенный учеными в "коктейль противовирусного действия" наряду с цинком и витамином D.

Исследователи сразу нескольких стран указали на необходимость бороться с дефицитом селена в организме в период пандемии. Так, ученые из университета Суррея (Великобритания) выявили корреляцию между уровнями селена в рационе и уровнем выздоровления или смертности больных коронавирусом в Китае. А их российские коллеги из Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова доказали высокую эффективность сочетания цинка, селена и витамина D для выработки антител и укрепления иммунитета человека. Была выявлена четкая зависимость: чем ниже уровень цинка и селена - тем тяжелее течение болезни. И наоборот.

- Роль цинка в этом исследовании была ожидаема, а вот такие масштабные данные о важной роли селена в защите от COVID-19 получены впервые, - отметил в интервью "АиФ" доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией молекулярной диетологии Сеченовского университета и идеолог этого исследования Анатолий Скальный. - Селен может влиять на иммунитет, в том числе и на врожденный, играющий большую роль при COVID-19. К тому же он защищает легкие и вместе с цинком важен для ослабления воспалительной реакции.

С заявлением о пользе селена накануне выступила и телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева.

Компания "Руссоль" еще в 2007 году получила подтверждение содержания селена в поваренной соли, добываемой в шахтах Илецкого месторождения Оренбуржья.

- Исследование Российской академии наук подтвердили наличие этого минерала в нашей продукции, - рассказывает Елена Матвеева, руководитель департамента метрологии, сертификации и качества ЦДПС "Илецксоль". - На килограмм илецкой соли высшего сорта приходится 17 микрограммов селена. При сочетании с другими продуктами, такими как рыба, мясо, орехи и крупы, соль Илецкого месторождения позволяет пополнить суточный баланс потребления селена.

Кроме того, Минздрав РФ советует использовать простую поваренную соль в целях профилактики коронавируса. В сборнике "Временных методических рекомендаций" по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 специалисты ведомства утверждают, что "элиминационная терапия, представляющая собой орошение слизистой оболочки полости носа изотоническим раствором хлорида натрия обеспечивает снижение числа как вирусных, так и бактериальных возбудителей инфекционных заболеваний".

Солевой раствор поможет и тем, кто восстанавливается после болезни. Так, врач-отоларинголог Абдулло Ходжаев рассказал "РБК", как вернуть обоняние после перенесенной инфекции. По мнению медика, для этого необходимо восстановить доступ воздуха к нервным окончаниям, которые находятся в носу. Облегчить процесс восстановления помогут поливитамины, обильное питье, а также использование сосудосуживающих капель и солевого раствора для орошения полости носа.