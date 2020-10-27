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27.10.2020 09:14
Рубрика: Происшествия

В Кирове задержан экс-глава администрации

Текст: Яна Шамаева

В Кирове задержан бывший глава администрации города Илья Шульгин. Его и директора МКУ "Управление дорожной и парковой инфраструктурой города Кирова" Алексея Ишутинова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении муниципального контракта, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

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По данным следствия, в декабре 2019 года экс-мэр, действуя от имени и в интересах администрации Кирова, заключил муниципальный контракт на поставку 19 камер фото- и видеонаблюдения на дорогах. Сумма контракта составила не менее 21 миллиона рублей.

Во время приемки выяснилось, что камеры не соответствуют заявленным на аукционе техническим требованиям. Несмотря на это, по указанию Шульгина, который на тот момент являлся главой администрации Кирова, они были приняты. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье 285 УК России. Позиция по делу подозреваемых пока неизвестна.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, идет сбор и закрепление доказательств. Шульгин задержан и допрашивается в качестве подозреваемого, Ишутин находится под подпиской о невыезде.

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