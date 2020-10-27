В Пензенской области открылись мастерские для молодых профессионалов

Новости

Нурмагомедов сообщил, что он возглавил рейтинг UFC вне весовых категорий 17:40
Путин пошутил про летучую мышь 17:39
Гендиректор Большого театра рассказал, сколько сотрудников болеет COVID 17:29
Вышел трейлер постапокалипсиса с Джорджем Клуни "Полночное небо" 17:24
Путин: Мы будем делать все, чтобы учреждения культуры работали 17:23
Российский суд впервые признал геноцид советского народа нацистами 17:12
Сотрудникам тюремного ведомства продлят предельный срок службы 17:07
В ФАС разъяснили правила торгов по организации пассажирских перевозок 16:56
На Канарах в отелях будут требовать справку об отсутствии COVID-19 16:27
Московскую канатную дорогу временно закроют для укорачивания троса 16:18
В ростовском госпитале, где умерли 13 пациентов, нашли новые нарушения 16:15
В Петербурге суды прекратили прием посетителей 16:02
Жительница Нижневартовска отдала мошенникам 5 млн рублей 16:01
СМИ: Евгений Петросян госпитализирован с коронавирусом 15:45
В Петербурге в театре Ленсовета больше 10 актеров заболели коронавирусом 15:37
Головченко рассказал о тематике Всебелорусского народного собрания 15:31
Матвиенко предложила создать группу в БРИКС по борьбе с последствиями COVID 15:31
Нурмагомедов вернулся на родину после победы над Гэтжи 15:25
Студентам на "дистанционке" предлагают вернуть плату за обучение 15:21
На Урале назвали заведения, которые продолжат работать с 23 до 6 часов 15:19
Оклады судей в следующем году не будут увеличены 15:11
Постпреды СНГ обсудили подготовку к заседанию Совета глав правительств 15:00
СМИ: Земфира заразилась коронавирусом 15:00
Лукашенко потребовал отчислить из вузов протестующих студентов 14:58
Эксперт: Катастрофических последствий коронавирус для иммунитета не несет 14:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
27.10.2020 16:22
Рубрика: Общество

В Пензенской области открылись мастерские для молодых профессионалов

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Пять современных высокотехнологичных мастерских по стандартам WorldSkills станут базой для подготовки кадров в многопрофильном колледже Пензенского государственного университета в соответствии с современными требованиями.
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Средства гранта пошли на создание мастерских по пяти востребованным цифровой экономикой направлениям: "Машинное обучение и большие данные", "Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений", "Разработка виртуальной и дополненной реальности", "Разработка решений с использованием блокчейн-технологий", "Разработка мобильных приложений".

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
Жители Пензенской области смогут получить цифровые сертификаты

Пензенский государственный университет стал победителем конкурсного отбора на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в рамках реализации мероприятия "Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям" национального проекта "Образование".

В мастерских студенты смогут принять участие в разработке компьютерных игр, мультимедийных и мобильных приложений, создании проектов виртуальной реальности.

- Хочу поблагодарить руководство ПГУ, его сотрудников и студентов, - во время посещения мастерских губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. - Всех, кто принимал участие в подготовке документов для конкурсного отбора, чьими усилиями удалось получить грант.

Он отметил, что мастерские для молодых профессионалов дают работодателям возможность увидеть студентов в деле, помогают наладить контакты между вузами и предприятиями, что в перспективе облегчит выпускникам процесс трудоустройства. В мастерских будут проходить стажировки, демонстрационные экзамены, квалификационная аттестация.

К 2024 году в Пензенской области должно быть открыто 50 профильных мастерских, - рассказал Иван Белозерцев. - Так, в ноябре на базе Сердобского многопрофильного техникума появятся еще пять мастерских сельскохозяйственного профиля: агрономия, биотехнология, ветеринария, сити-фермерство и эксплуатация сельскохозяйственной техники.

Глава региона поручил провести встречу Совета ректоров вузов Пензенской области, чтобы руководители других учебных заведений могли перенять положительный опыт ПГУ.

- Чтобы готовить качественные проекты, с которыми можно заявляться на получение грантов, чтобы Совет ректоров обсудил подготовку проектов на 2021 год, - поручил губернатор.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
В Пензе открылся первый центр цифрового образования

Цель создания мастерских - это системное обновление и модернизация условий подготовки высококвалифицированных кадров в сфере информационных и коммуникационных технологий для предприятий и организаций Пензенской области в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями.

Создание подобных лабораторий решает важную задачу - максимально приближает студентов к практической деятельности.

Проректор по научной работе и инновационной деятельности ПГУ Сергей Васин выразил благодарность региону за поддержку проектов вуза.

- Этот проект позволит вывести подготовку IT-специалистов на высокопрофессиональный уровень, когда квалифицированные преподаватели-практики смогут обучать профессионально нашу молодежь самым современным технологиям. Мы готовы заниматься этой работой и готовить кадры для региональной экономики, - говорит Сергей Васин.

От лица потенциальных работодателей выступил технический директор "Открытые решения" Игорь Бочкарев.

- Сегодня многое делается для того, чтобы студенты по окончанию обучения успешно трудоустраивались, получали необходимые знания и навыки. Нужно создавать подобные лаборатории и по другим направлениям образования, - говорит Игорь Бочкарев.

Директор Центра компетенций, начальник управления информатизации ПГУ Александр Антонов провел экскурсию и продемонстрировал гостям возможности новых мастерских.

Справка "РГ"

Пензенский государственный университет победил в конкурсном отборе на предоставление в 2020 году грантов федерального проекта "Молодые профессионалы". Размер гранта составил 37 050 тысяч рублей. В эту сумму входят денежные средства федерального бюджета, бюджета субъекта и внебюджетных средств ПГУ.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Пензенская область - территория успеха

Главное сегодня

Путин продлил порядок начисления выплат на детей
Роспотребнадзор ввел в стране масочный режим
Принят президентский закон о правительстве РФ
Мишустин продлил льготную ипотеку до 1 июля 2021 года
Москва не будет закрывать ночные клубы после рекомендаций Роспотребнадзора
Председатель ВАК Владимир Филиппов: Система научной аттестации станет гибче и демократичнее
Роспотребнадзор напомнил о пользе гимнастики во время эпидемии