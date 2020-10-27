В Пензенской области открылись мастерские для молодых профессионалов

Пять современных высокотехнологичных мастерских по стандартам WorldSkills станут базой для подготовки кадров в многопрофильном колледже Пензенского государственного университета в соответствии с современными требованиями.

Средства гранта пошли на создание мастерских по пяти востребованным цифровой экономикой направлениям: "Машинное обучение и большие данные", "Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений", "Разработка виртуальной и дополненной реальности", "Разработка решений с использованием блокчейн-технологий", "Разработка мобильных приложений".

Пензенский государственный университет стал победителем конкурсного отбора на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в рамках реализации мероприятия "Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям" национального проекта "Образование".

В мастерских студенты смогут принять участие в разработке компьютерных игр, мультимедийных и мобильных приложений, создании проектов виртуальной реальности.

- Хочу поблагодарить руководство ПГУ, его сотрудников и студентов, - во время посещения мастерских губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. - Всех, кто принимал участие в подготовке документов для конкурсного отбора, чьими усилиями удалось получить грант.

Он отметил, что мастерские для молодых профессионалов дают работодателям возможность увидеть студентов в деле, помогают наладить контакты между вузами и предприятиями, что в перспективе облегчит выпускникам процесс трудоустройства. В мастерских будут проходить стажировки, демонстрационные экзамены, квалификационная аттестация.

К 2024 году в Пензенской области должно быть открыто 50 профильных мастерских, - рассказал Иван Белозерцев. - Так, в ноябре на базе Сердобского многопрофильного техникума появятся еще пять мастерских сельскохозяйственного профиля: агрономия, биотехнология, ветеринария, сити-фермерство и эксплуатация сельскохозяйственной техники.

Глава региона поручил провести встречу Совета ректоров вузов Пензенской области, чтобы руководители других учебных заведений могли перенять положительный опыт ПГУ.

- Чтобы готовить качественные проекты, с которыми можно заявляться на получение грантов, чтобы Совет ректоров обсудил подготовку проектов на 2021 год, - поручил губернатор.

Цель создания мастерских - это системное обновление и модернизация условий подготовки высококвалифицированных кадров в сфере информационных и коммуникационных технологий для предприятий и организаций Пензенской области в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями.

Создание подобных лабораторий решает важную задачу - максимально приближает студентов к практической деятельности.

Проректор по научной работе и инновационной деятельности ПГУ Сергей Васин выразил благодарность региону за поддержку проектов вуза.

- Этот проект позволит вывести подготовку IT-специалистов на высокопрофессиональный уровень, когда квалифицированные преподаватели-практики смогут обучать профессионально нашу молодежь самым современным технологиям. Мы готовы заниматься этой работой и готовить кадры для региональной экономики, - говорит Сергей Васин.

От лица потенциальных работодателей выступил технический директор "Открытые решения" Игорь Бочкарев.

- Сегодня многое делается для того, чтобы студенты по окончанию обучения успешно трудоустраивались, получали необходимые знания и навыки. Нужно создавать подобные лаборатории и по другим направлениям образования, - говорит Игорь Бочкарев.

Директор Центра компетенций, начальник управления информатизации ПГУ Александр Антонов провел экскурсию и продемонстрировал гостям возможности новых мастерских.

Справка "РГ"

Пензенский государственный университет победил в конкурсном отборе на предоставление в 2020 году грантов федерального проекта "Молодые профессионалы". Размер гранта составил 37 050 тысяч рублей. В эту сумму входят денежные средства федерального бюджета, бюджета субъекта и внебюджетных средств ПГУ.