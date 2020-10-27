В Пензенской области выдадут бесплатные лекарства для лечения COVID-19

Жителям Пензенской области будут предоставлять лекарства для лечения случаев коронавирусной инфекции на дому. Соответствующее решение принято по инициативе главы региона Ивана Белозерцева.

Его озвучили на совещании с главами администраций муниципальных образований, состоявшемся в режиме видеоконференц-связи. На эти цели из бюджета Пензенской области выделено девять миллионов рублей.

- Нужно организовать работу по предоставлению лекарств гражданам, у которых идет несложное течение заболевания, и они лечатся амбулаторно, - поручил Иван Белозерцев. - Если врач не нашел показаний для госпитализации и рекомендовал лечиться на дому, нужно, чтобы пациенты не покупали специализированные медикаменты за собственные средства. Нужно срочно закупить специализированные препараты, чтобы с 1 ноября уже приступить к выполнению этой задачи.

Как доложил врио министра здравоохранения региона Александр Никишин, пензенские больницы обеспечены лекарствами в полном объеме. С руководителями аптечных сетей ведутся переговоры о регулярных поставках необходимых препаратов в продажу. Также в ежедневном режиме региональные власти будут осуществлять мониторинг цен на наиболее востребованные медицинские препараты в розничной продаже.

- Нам нужно решать вопрос с увеличением коечного фонда, осень - это ежегодное время увеличения заболеваемости гриппом и ОРВИ, нужно быть готовыми к любой ситуации, - констатировал Иван Белозерцев. - Я подпишу постановление о выделении средств на организацию еще 500 коек.

В настоящее время в учреждениях здравоохранения развернуто порядка 2644 коек. В Пензе и городе Заречном количество госпитализированных выше, чем в районах области. В райцентрах свободные койки есть. В качестве вариантов увеличения коечного фонда предложил оборудовать корпус городской больницы на улице Гагарина. Всего планируется установить 222 койки, в том числе 12 - реанимационных. Системами обеспечения кислородом здесь будут оснащены 230 точек. На эти цели из регионального бюджета направят около 10 миллионов рублей. Сегодня уложены внутренние магистрали снабжения кислородом, подрядчики приступили к обустройству площадки и прокладке трубопровода. Работы планируется завершить в течение десяти дней. Также проводится оценку лифтового оборудования пензенских лечебных учреждений и готовятся предложения по замене оборудования.

- На выездах работает 139 бригад скорой помощи, открываем дополнительную компьютерную томографию. Ежедневное количество госпитализированных и вызовов скорой на протяжении недели остается практически неизменным, - сообщил врио министра здравоохранения региона Александр Никишин.

В перспективе рассматривается возможность развернуть койки для среднетяжелых больных, чье состояние не вызывает опасений у врачей. Это позволит разгрузить областную больницу, центр специализированной медицинской помощи, клиническую больницу № 4.

По распоряжению губернатора также увеличено число медицинских работников call-центров по вызову врача на дом, а также количество телефонных точек. Важно, чтобы люди могли дозвониться и получить медицинскую помощь на дому. Ежедневно call-центр городской поликлиники принимает до 1250 первичных вызовов. В областном центре в два раза увеличено количество точек для вызова врача на дом, работают 90 специалистов. Приняты дополнительно 37 фельдшеров-четверокурсников Пензенского областного медицинского колледжа. Работа центра организована в две смены, включая выходные дни.

В качестве помощников врачей городской поликлиники направлены 130 студентов шестого курса Медицинского института Пензенского госуниверситета. Для оказания первичной медико-санитарной помощи жителям города в поликлиники трудоустроены более 70 ординаторов. Ожидается, что дополнительно будут приняты еще порядка 10 человек. Мобильные бригады из городской поликлиники обслуживают население до 22 часов вечера.

Губернатор Пензенской области также дал поручение проводить в дальнейшем мониторинг ситуации с оказанием первичной медицинской помощи в условиях распространения Covid-19. Ситуация остается напряженной, причем наибольший рост заболеваемости наблюдается в Пензе. На 27 ноября новых выявленных случаев подтвержденного COVID-19 в регионе 171, при этом 121 из них приходятся на Пензу.

Находятся под наблюдением 6186 человек. С начала пандемии в Пензенской области проведены исследования на коронавирус более 90 тысячам человек.

Иван Белозерцев проконтролировал исполнение поручения об обеспечении участковых врачей транспортными средствами. Он попросил главного врача Пензенской городской поликлиники собрать информацию, еще раз проанализировать ее и и там, где есть потребность, обеспечить врачей машинами в полном объеме по заявкам.

Обсуждая оказание первичной помощи, губернатор затронул вопрос организации амбулаторий и кабинетов врача общей практики в новых микрорайонах комплексной застройки.

- Прошу министра здравоохранения, вице-губернатора, министра строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, администрацию Пензы вернуться к этому вопросу. На первых этажах многоквартирных домов должны быть помещения для врачей общей практики, - распорядился Иван Белозерцев.

С 31 октября в Пензенской области начнутся школьные каникулы, они продлятся две недели. Сейчас на карантине в регионе находятся 90 классов - это 1,3 процента от общего количества. Три школы и один детсад временно закрыты на карантин.

Министерство здравоохранения Пензенской области призвало жителей региона проявлять социальную ответственность, соблюдать санитарно-противоэпидемические меры безопасности, носить маски в общественных местах и транспорте. Сделать прививку от гриппа, без необходимости не выходить из дома, перейти на удаленную работу по согласованию с работодателем.