Пензенские предприятия продолжают работу в период пандемии и связанных с ней ограничений. В результате региональной экономике удалось не только сохранить заданный в последние годы высокий темп, но и нарастить производство и переработку сельхозпродукции.

Этой осенью в регионе собрали рекордный урожай зерна - впервые местные производители перешагнули отметку в три миллиона тонн. По оперативным данным регионального минсельхоза, собрали 3,2 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур. Для сравнения, еще десять лет назад миллион тонн зерна считался поводом для гордости.

Средняя урожайность зерновых составила 40 центнеров с гектара. По этому показателю регион продолжает занимать лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе. Но в некоторых хозяйствах, например в Башмаковском районе, собрали до 70 центнеров с гектара.

Сельхозпроизводители не только обеспечивают жителей Пензенской области всем необходимым для жизни, но и активно наращивают экспортную составляющую.

По оперативным данным, за восемь месяцев этого непростого года экспорт продукции АПК Пензенской области составил 65,4 миллиона долларов США. Это на 25 процентов больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Значительная часть экспортируемой продукции приходится на мясо и субпродукты - 17,3 миллиона долларов. Чуть меньше экспортируется сахара и кондитерских изделий, их отгружено в стоимостном выражении на 15,8 миллиона долларов. На экспорт также идет подсолнечное масло, минеральная вода и даже свекловичный жом.

Климатические условия Пензенской области хорошо подходят для молочного животноводства. Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

- АПК по праву является передовым сектором экономики, - говорит губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. По ряду показателей Пензенская область вышла на ведущие позиции в ПФО благодаря нашим аграриям. Руководители крупных хозяйств своевременно поняли, что секрет успеха во внедрении прогрессивных технологий, современной техники, оборудования, удобрений. И это приносит результат. Год от года растут урожаи зерновых и зернобобовых, подсолнечника и сои. Продукция животноводства и птицеводства завоевала популярность не только в России, но и за ее пределами. Запущены и успешно реализуются инновационные проекты.

Примером может служить проект группы компаний "Русмолко" - крупнейшего производителя молока в РФ. В Пензенской области она реализует совместную инвестиционную программу с сингапурской компанией Olam International.

За январь-август экспорт продукции АПК Пензенской области составил 65,4 миллиона долларов

- Регион имеет выгодное месторасположение и благоприятные агроклиматические условия для молочного животноводства и растениеводства. Правительство Пензенской области оказывает мощную государственную поддержку инвесторам. Важная составляющая нашего успеха - это высококвалифицированная, целеустремленная и увлеченная команда, одна из лучших в этой отрасли", - говорит генеральный директор "Русмолко" Суманта Кумар Де.

По урожайности зерновых Пензенская область занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе. Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

"Русская молочная компания" реализует в Пензенской области инвестиционную программу объемом 4,5 миллиарда рублей, в рамках которой построит в Сердобском районе крупнейший в России молочно-товарный комплекс замкнутого цикла, рассчитанный на 5 200 голов дойного стада. Первая очередь молочного комплекса была введена в эксплуатацию в декабре прошлого года - это 50 объектов. В конце этого года планируется завершить вторую очередь строительства и ввести в эксплуатацию еще 17 объектов и увеличить дойное стадо. В результате его реализации будет создано не менее 350 рабочих мест для местных жителей. До конца года производство молока на мегаферме достигнет 150 тонн в сутки. К 2022 году ГК "Русмолко" планирует довести поголовье до 16 тысяч голов, а производство молока до 250 тонн в сутки. Для сравнения, в прошлом году в регионе было произведено около 350 тысяч тонн молока.

На молочно-товарном комплексе применяются новейшие технологии, все производственные процессы объединены в единую IT-систему, позволяющую вести постоянный мониторинг за всеми технологическими работами и содержанием животных.

Недавно мегаферму в Пензенской области посетил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, он высоко оценил взаимодействие власти и бизнеса при реализации инвестиционных проектов.

- Мы работаем индивидуально с каждым инвестором, предлагая оптимальные условия для старта бизнеса и для развития, потому что мы заинтересованы в том, чтобы в Пензенский регион приходили сильные компании, создавали здесь новые рабочие места для людей. Благодаря им развиваются территории и в целом экономика области, - говорит глава региона Иван Белозерцев.