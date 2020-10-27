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27.10.2020 20:34
Рубрика: Спорт

Встретимся на стадионе

Поиграть в футбол сможет каждый
Текст: Антон Валагин, Дина Непомнящая, Анна Шепелева
Российская газета - Федеральный выпуск № 243(8297)
Жители Самары теперь могут играть в футбол круглый год. А в Мичуринске и Чите началась модернизация стадионов. Так работает федеральный проект "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".

По всей стране строятся десятки качественных футбольных полей и манежей. И можно только представить, сколько звезд спорта будут на них воспитаны. Только в этом году в России начнут действовать 70 новых футбольных полей и 40 физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК).

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
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Один из них уже появился в Самаре. Это первый в регионе ФОК. Благодаря ему жители города смогут круглый год заниматься спортом на свежем воздухе, пользуясь крытыми раздевалками и трибунами. Первыми комплекс оценили ученики школы N55 - построен он рядом с учебным заведением. Это суперсовременная спортплощадка с искусственным футбольным газоном, сертифицированным FIFA.

Здесь четыре беговые дорожки с мягким покрытием, яма и сектор для прыжков в длину и высоту. Рядом - площадка для игры в баскетбол, зона воркаута и уличных тренажеров. Заниматься спортом в комплексе можно бесплатно .

А в городе Мичуринск Тамбовской области завершилась модернизация стадиона "Локомотив". Искусственное покрытие на нем за восемь лет интенсивной эксплуатации износилось. Было принято решение поменять газон, а заодно расширить зону безопасности вокруг футбольного поля. Необходимые для реконструкции средства выделены из федерального и областного бюджетов: 15 и 2 миллиона рублей соответственно.

Следом началась модернизация и основного стадиона города - "Олимп". Здесь проведут более масштабные работы. Заменят газон, основание футбольного поля, обустроят легкоатлетические дорожки. Благодаря региональному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" за два года в Тамбовской области обновили шесть стадионов.

Кипит спортивная жизнь и ведется постоянное строительство новых спортивных объектов и в Забайкальском крае. В Чите на средства нацпроекта обновили стадион "Темп" и футбольное поле стадиона "Локомотив". На обеих аренах уложено новое искусственное покрытие с подогревом.

Фото: iStock
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"Стадион "Локомотив" имеет давнюю историю , - рассказал глава краевого министерства физической культуры и спорта Виталий Ломаев. - Но из-за климата содержание в порядке натуральной травы требовало значительных затрат. Искусственное покрытие с подогревом позволит пользоваться стадионом в полную силу. А раз так, то круглый год будут проходить игры и тренировки, которые, надеюсь, подарят нашему футболу новых звезд".

На модернизацию стадионов ушло 40 миллионов рублей. И сегодня на обновленных футбольных полях регулярно проходят матчи и постоянно тренируются мальчишки.

Нацпроект создает условия, чтобы в 2010 году 70 процентов россиян могли заниматься спортом 

Цель проект "Спорт - норма жизни" добиться, чтобы к 2024 году 55 процентов россиян систематически занимались физкультурой и спортом.

А к 2030 году стоит еще более амбициозная задача - чтобы таких людей было 70 процентов. Кстати, по итогам 2019 года они составляли уже 42,3 процента.

В регионах Спорт Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Центральная Россия ПФО Самарская область Самара ЦФО Тамбовская область ДФО Забайкальский край Чита

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