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27.10.2020 11:18
Рубрика: Власть

В Самарской области создают запас лекарств от вирусных заболеваний

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, на котором был поднят вопрос наличия лекарственных запасов в аптеках региона
Фото: Пресс-служба правительства Самарской области Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
Фото: Пресс-служба правительства Самарской области

Поводом к серьезному разговору, к которому были приглашены руководители всех крупных аптечных сетей, работающих на территории области, стал нарастающий в последнее время поток жалоб граждан на отсутствие в продаже важных лекарств, в первую очередь - противовирусных и противотромбозных, а также антибиотиков.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
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По словам министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, дефицит лекарств в ряде аптек вызван несколькими причинами, первая из которых - ажиотажный спрос населения. Вторая - новые правила маркировки медпрепаратов, введенных в России, что усложняет их доведение от производителя до прилавка. А хорошая новость состоит в том, что на днях на уровне Правительства РФ, федерального Минпромторга было принято решение о временном переводе системы маркировки лекарств в уведомительный режим. Это даст возможность дистрибьюторам и сетям осуществлять продажи в прежнем режиме. А значит ускорит процесс поступления нужных лекарств к тем, кто в них остро нуждается.

- Мы создали единую информационную площадку для ежедневного мониторинга и поставили перед собой задачу создать неснижаемый запас препаратов для лечения ОРВИ, коронавируса и пневмонии, - пояснил Армен Бенян.

- Какие запасы сформированы, какие лимиты установлены, - обратился глава региона к представителям аптечных сетей. - Кажется, что многие аптеки забыли, что они не просто предприятия торговли, что они интегрированы в систему здравоохранения. На вас лежит ответственность за то, чтобы все, что нужно для лечения человека, в продаже было.

Представители аптечных сетей в свою очередь отметили, что в период пандемии они увеличили лимиты по запасу препаратов с нормативных 30 до 45 дней, а в некоторых - до 90 дней. Тем не менее, в связи с ажиотажным спросом отдельные виды лекарств действительно могут временно отсутствовать в ряде аптек. Дело в том, что спрос на некоторые препараты сегодня огромный, люди часто стараются купить антибиотики и другие рецептурные лекарства впрок - "приходят за ними как за гречкой". А в итоге случается, что лекарств не хватает тем, кто в них нуждается прямо сейчас.

Запасы препаратов, которые применяются при лечении коронавируса и пневмонии, есть, хотя и небольшие. Мы работаем с поставщиками, с производителями. Сейчас привезли партию антибиотиков, противовирусных препаратов, - отметила Ольга Попова, представитель одной из аптечных сетей.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
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Стоит напомнить, что в Самарской области действуют Интернет-ресурсы, на которых можно заранее проверить наличие того или иного лекарства в аптеках поблизости и пойти за покупкой целенаправленно. Это значительно упрощает процесс поиска и приобретения препарата, экономит время и нервы.

Дмитрий Азаров поручил минздраву совместно с аптечными сетями усилить информационную работу, объяснять людям, что антибиотики и ряд других препаратов отпускаются только по назначению врача и что их бесконтрольный прием может нанести вред здоровью. К тому же, у любых лекарств есть срок хранения, они могут испортиться дома, а сегодня могли бы помочь больным, которые в них реально нуждаются.

Губернатор поручил Армену Беняну собрать актуальную информацию по наличию самых востребованных на сегодня препаратов в каждой аптеке региона, переговорить с руководителями и составить перечень проблем, с которыми они сталкиваются, чтобы власть и бизнес могли совместно искать пути их решения.

Комментарий

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:

- Руководители аптечных сетей должны работать на опережение, формировать запас, чтобы факт отсутствия какого-либо препарата в отдельной аптеке не вызывал паники у населения, а, как следствие, ажиотажного спроса. Мы готовы вас поддерживать, в том числе подключаться при решении вопросов с поставщиками, если это необходимо, но за вас работать мы не сможем, потому что у вас частные компании.

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