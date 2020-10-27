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27.10.2020 15:20
Рубрика: Экономика

В Самарскую область пришли новые инвесторы

Текст: Наталья Саванкова (Самара)
Самарская область подтвердила статус площадки, привлекательной для инвесторов. Глава регионального минэкономразвития Дмитрий Богданов подписал сразу три новых соглашения с представителями частных компаний о реализации инвестпроектов на территории опережающего социально-экономического развития "Чапаевск".
Фото: Пресс-служба правительства Самарской области Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
Фото: Пресс-служба правительства Самарской области

Один из инвесторов планирует создать в городе завод по производству железобетонных изделий. Будущий современный производственный комплекс позволит выпускать высококачественную продукцию, конкурентную на рынке строительных материалов.

Еще одним резидентом стала компания в сфере парафармацевтической продукции, которая планирует создать новых цех по производству медицинских средств по уходу за больными, а также гигиенической и косметической продукции, биологически активных добавок.

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
Самарская область - ключевой партнер для бизнеса из Германии

Третий инвестор зашел в ТОСЭР с проектом создания производства по переработке битумных отходов с применением инновационной технологии по вторичному использованию рубероида. Такая продукция используется при проведении текущего и капитального ремонта кровель, для производства рулонных битумных материалов, строительного битума, битумных мастик и праймеров, в дорожном строительстве и ремонте.

Общий объем заявленных инвестиций трех проектов составляет почти 650 миллионов рублей. Новые резиденты планируют трудоустроить 92 жителя моногорода.

В целом, резидентами территории опережающего развития являются семь компаний. Реализация всех заявленных проектов оценивается в 1,16 миллиарда рублей. В общей сложности, инвесторы планируют создать 372 рабочих места.

Резиденты ТОСЭР "Чапаевск" получают ряд преференций при соблюдении некоторых условий. Они должны инвестировать минимум 2,5 миллиона рублей и создать не менее десяти новых рабочих мест в первый год реализации проекта. Вместе со статусом резидента, инвесторы получают административную поддержку со стороны управляющей компании и региональных властей, а также ряд льгот. Это сниженный налог на прибыль в размере двух процентов в первые пять лет получения прибыли, обнуление налога на землю и имущество в течение десяти лет, а также сокращение страховых выплат с 30 до 7,6 процента. Здесь же действуют уникальные условия по стоимости переуступки права владения и пользования земельными участками со всеми коммуникациями.

Режим ТОСЭР также действует в Тольятти, где уже зарегистрировано 73 компании, готовых инвестировать более 43 миллиардов рублей и создать порядка 10 тысяч новых рабочих мест. Сегодня резиденты тольяттинской территории вложили в реализацию своих проектов более 12,5 миллиарда рублей, создали 4,9 тысячи рабочих мест.

Популярность двух региональных территорий опережающего развития объясняется еще и тем, что в Самарско-Тольяттинской агломерации проживает 2,7 миллиона человек. Это позволяет инвесторам обеспечивать свои проекты высококвалифицированными сотрудниками. Кроме того, инвесторы Чапаевска и Тольятти могут воспользоваться поддержкой Фонда развития моногородов.

В Самарской области создаются все необходимые условия для российских и зарубежных компаний. Важную роль здесь играет развитие инвестиционных площадок, которые дают региону конкурентное преимущество перед соседними субъектами.

Фото: Агентство по привлечению инвестиций Самарской области
Инвесторы оценили перспективы ведения бизнеса в Самарской области

- На территории Самарской области действуют все специальные налоговые режимы, которые предусмотрены в Российской Федерации. У нас действуют две ТОСЭР, мы развиваем индустриальные парки, создаем лучшие условия для резидентов особой экономической зоны, - пояснил Дмитрий Богданов. - В регионе действует закон о региональных инвестиционных проектах, что позволяет поддержать не только новых инвесторов, но и действующие организации, если они реализуют новые проекты или вкладывают средства в развитие существующих.

Налоговые, таможенные и другие льготы, а также возможность возведения производственных мощностей с их последующей сдачей в аренду предусмотрены для резидентов особой экономической зоны "Тольятти". На площадке уже построен корпус площадью более 20 тысяч квадратных метров для французского производителя автокомпонентов ООО "Форесия Автомобильные Решения".

Благодаря усилиям региональных властей, резиденты ОЭЗ "Тольятти" уже в следующем году получат возможность отгружать свою продукцию по железной дороге - сегодня здесь ведется строительство железнодорожной ветки в рамках концессии с РЖД. Кроме того, рядом с границей особой экономической зоны пройдет новая международная магистраль "Европа - Западный Китай", что даст дополнительные преимущества инвесторам, разместившим свои производства на площадке ОЭЗ.

Для работы с инвесторами в Самарской области создано Агентство по привлечению инвестиций, где инициаторов проектов в режиме "одного окна" сопровождают на всех этапах реализации.

В регионах Экономика Бизнес Малый бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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