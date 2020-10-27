В Татарстане наказали учительницу, оскорбившую ученика

В городе Елабуге педагога наказали за оскорбление ученика. Инцидент произошел накануне в школе №9, один из учащихся записал его и опубликовал в соцсети.

Как утверждается в описании к видео, конфликт возник из-за того, что ученик отбирал в столовой хлеб у других детей.

Отчитывая подростка, учительница несколько раз назвала его "скотиной", произносила жаргонные фразы и сказала, что с учеником после школы поговорят "нормальные люди".

Как сообщили "РГ" в пресс-службе минобрнауки Татарстана, конфликт произошел между педагогом и учеником восьмого класса.

- Ситуация была рассмотрена администрацией школы при участии руководства Управления образования Елабужского муниципального района, родителей школьника и педагога. Обе стороны конфликта признают свою вину. Педагогу вынесено дисциплинарное взыскание, - заявили в ведомстве.