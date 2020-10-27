Малоимущие ульяновские семьи, где есть дети в возрасте до трех лет, получат продовольственные карты, куда ежемесячно будет зачисляться от 760 до 1830 рублей.

Детскую продуктовую карту начнут выдавать с 2021 года по назначению врача. Карта заменит ранее практикуемую выдачу детского питания, к организации которой, по словам ульяновского губернатора Сергея Морозова, возникло много нареканий. Власть рассчитывает, что данная мера поддержки охватит 10 тысяч детей.

- Родители смогут самостоятельно приобрести питание для своего ребенка с учетом его индивидуальных потребностей. Для малышей до шести месяцев на карту ежемесячно будет поступать 1830 рублей, с полугода до трех лет - 760 рублей, - пояснила и.о. главы профильного регионального министерства Наталья Исаева.

Кроме того, определен перечень продуктов, которые можно будет приобрести по карте. Сюда входят адаптированные молочные жидкие или сухие смеси - заменители грудного молока, кефир и творог детский, йогурт, молоко, сухие молочные и безмолочные каши, фруктовое, овощное, мясное пюре, соки. Купить все это можно будет в магазинах местной торговой сетей, с которой подписано соглашение о сотрудничестве.