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Летний турсезон в России, стартовав в июле, завершился к концу октября. В сентябре турпоток на российских курортах даже превышал показатели прошлого года. Что порадовало отдыхавших россиян и чем они были разочарованы, поинтересовались корреспонденты "Российской газеты".
На российских курортах можно и в море купаться, и спортом заняться, но сервис еще суров и неулыбчив. Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС На российских курортах можно и в море купаться, и спортом заняться, но сервис еще суров и неулыбчив. Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
На российских курортах можно и в море купаться, и спортом заняться, но сервис еще суров и неулыбчив. Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Супруги Ксения и Максим Мурашовы, Петрозаводск

Этим летом у нас было большое путешествие по Краснодарскому краю. Сначала побывали в самом Краснодаре, потом поехали в Сочи, оттуда в Красную Поляну и Адлер. Выбрали для себя активный туризм: ходили в горы с проводником, совершали путешествие на лошадях, велосипедах, гуляли пешком со скандинавскими палками. Красота в горах неописуемая, вызывала полный восторг. Понравился и Краснодар - своими необычными местами отдыха, современными кафе.

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А вот разочаровали цены. Оказалось, что в Сочи, а особенно в Красной Поляне, они на уровне турецких курортов. Все активные путешествия обходятся дорого.

Но все равно мы остались довольны. И собираемся поехать в подобное путешествие и в следующем году. Столько еще мест, в которых мы не бывали.

Наталья Ли, медработник, Волгоград

Этим летом я была в нескольких городах Крыма. Там есть на что посмотреть: природа и культурные достопримечательности. Кухня в кафе обычная: где лучше, а где хуже. Если кошелек лопается, то можно разбежаться. А вот находиться летом в маске, конечно, тяжело, душновато. Это был главный минус нынешнего летнего отдыха. Конечно, в основном ходила без нее, но иногда приходилось надевать.

Вячеслав Белов, вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты

В этом году в отпуск съездить не удалось, так как авиарейс был отменен. В итоге отдыхал на даче, благо что нынче выдался богатый урожай. Лето прошло отлично, в Пермском крае была прекрасная погода, потому и на даче было не хуже, чем на курорте.

Елена Максимова, Мытищи

Отдыхали в августе в Сочи. На этом курорте много предложений, есть все - хорошие отели и рестораны, экскурсии, прогулочные зоны. Удивил сервис. Порой официанты, билетеры, таксисты общались так, будто мы у них деньги пришли просить, и старались от нас отделаться поскорее. Может быть, туристов было слишком много и накопилась усталость. Но если представители сферы услуг заинтересованы в туристах, то и общаться с гостями нужно доброжелательно. Да и цены на размещение завышены. За рубежом за эти же деньги можно найти жилье лучшего качества.

Евгений Урлаткин, предприниматель, Кемерово

В июле мы всей семьей отдыхали на озерах в окрестностях села Завьялово Алтайского края. Ездим туда с удовольствием уже лет пятнадцать. Но в этом году впервые выбрали размещение не в палатках (с полуторагодовалой дочкой на руках это было бы не слишком удобно), а в домике с выходом прямо к щелочному озеру. Так что отдых получился просто замечательный! И с погодой очень повезло.

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Жаль, что из-за введения особого режима в связи с коронавирусом этой весной нам не удалось побывать на Горном Алтае. И, к сожалению, пока не знаем, сможем ли по традиции отправиться в ноябре-декабре во Вьетнам.

Александр Лепетин, фотограф, Москва

Отдыхали с семьей в Сочи. У нас двое детей, а детской комнаты в отеле не было. Ходили в соседний отель. За один час детская комната стоит 200 рублей, за двоих детей получается уже 400 рублей. Дороговато, особенно если учесть, что с детьми никто не занимается, работник комнаты просто сидит за столом у входа. В остальном отдохнули хорошо, море было теплое, погода солнечная, развлечений много. Катались на катамаранах, гуляли по набережной, ездили в горы.

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