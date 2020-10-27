Фонд развития моногородов поддержал новый инвестпроект в Тулуне

Фонд развития моногородов выдаст беспроцентный займ индивидуальному предпринимателю из Тулуна на создание рыбного производственно-перерабатывающего комплекса. Сумма займа составит более 28 млн рублей.

Средства Фонда будут направлены на покупку коптильного и холодильного оборудования, автотранспортных средств, а также финансирование текущей деятельности. По итогам реализации инвестпроекта будет создан цех по переработке и производству рыбной продукции. Индивидуальный предприниматель планирует готовить рыбу горячего и холодного копчения, соленую и вяленную рыбную продукцию, полуфабрикаты.

- В Иркутской области всего четыре рыбных производства, а в Тулуне - ни одного. Именно поэтому я решил создать в городе комплекс по производству и переработке рыбы. Оборудование, закупленное за счет средств Фонда развития моногородов, позволит мне осуществить поставки своей продукции не только по Тулуну, но и другим городам региона, - сообщил предприниматель Дмитрий Ильин.

Отметим, что это уже пятый предприниматель из Тулуна, получивший поддержку от Фонда развития моногородов. На данный момент общая стоимость профинансированных Фондом проектов в городе составляет более 40 млн рублей.

Также при поддержке Фонда развития моногородов РФ готовятся к реализации инвестпроекты в Шелехове, Черемхове, Усолье-Сибирском

Успешные кейсы предпринимателей из Тулуна, которые получили займы в федеральном Фонде развития моногородов на реализацию своих инвестиционных проектов, стали стимулом для бизнеса из других моногородов региона для подачи заявок в Фонд.

Связка Фонда развития моногородов, Правительства Иркутской области, глав муниципалитетов и предпринимателей региона показала в этом году отличные результаты. В Тулуне при поддержке МОНОГОРОДА.РФ реализуются на сегодняшний день 4 инвестиционных проекта. Сумма поддержки, полученная тулунскими предпринимателями от Фонда моногородов, превышает 40 млн рублей.

В частности, МОНОГОРОДА.РФ выделил займ в размере 7,5 млн рублей на создание пункта шиномонтажа.

Еще одним проектом, который реализуется при участии Фонда развития моногородов, является расширение производства по переработке дикорастущего сырья ООО "Кедр". Общая стоимость проекта превысила 30 млн рублей, из них более 17 млн рублей - средства Фонда. Напомним, что "Кедр" стал первым резидентом территории опережающего социально-экономического развития "Тулун".

Кроме того, Фонд развития моногородов выдал займ на организацию производства строганной погонажной продукции из термически модифицированной древесины. Сумма займа - более 10 млн рублей. Новая техника позволит предприятию использовать передовые технологии по глубокой переработке древесины.

Четвертый проект - первый в Тулуне коворкинг-центр.

В настоящее время к реализации планируется ряд инвестиционных проектов в Усолье-Сибирском, Шелехове, Черемхове, сообщили в Фонде развития моногородов.

Также Фонд является куратором разработки стратегического мастер-плана комплексного развития моногорода Байкальска. Разработка документа ведется ВЭБ.РФ совместно с Правительством Иркутской области, администрацией Байкальского муниципального образования, КБ "Стрелка" и фондом МОНОГОРОДА.РФ.

Напомним, что первый займ, выданный Фондом развития моногородов индивидуальному предпринимателю, получил ИП из Тулуна. Соглашение о выдаче займа было подписано с предпринимателем Светланой Ериловой. Сумма составила более 5 млн рублей.

В рамках соглашения за счёт средств МОНОГОРОДА.РФ будет приобретён земельный участок и нежилое здание, необходимое для организации коворкинг-центра.

- Это наше первое соглашение о выдаче займа индивидуальному предпринимателю и уже третье, направленное на поддержку проектов из Тулуна, пострадавшего в результате наводнения. Уверена, коворкинг-центр станет тем пространством, где смогут комфортно работать предприниматели, фрилансеры, самозанятое население города, - отмечала заместитель гендиректора Фонда развития моногородов Ольга Макаева.

Согласно бизнес-плану основной аудиторией коворкинг-центра должны были стать предприниматели, журналисты, фрилансеры, а также репетиторы и самозанятые горожане.

- Изначально я планировала создать в городе творческую мастерскую, где можно было бы просто проводить мастер-классы. Но постепенно проект трансформировался в коворкинг-центр. В Тулуне таких площадок пока нет, но я проводила опрос среди горожан - интерес есть. Очень рада, что благодаря поддержке Фонда мне удаётся притворить свою идею в жизнь, - рассказала предпринимательница из Тулуна Светлана Ерилова.

В марте этого года был расширен перечень мер поддержки, предоставляемых МОНОГОРОДА.РФ. Фонд может поддерживать предпринимателей из моногородов, в которых введен режим ЧС федерального характера. В частности, Фонд может выдавать займы на оборотный капитал. Также в таких моногородах снято ограничение по финансированию Фондом проектов, связанных с оптово-розничной торговлей. Такой инструмент поддержки был разработан после наводнения в Тулуне летом 2019 года.

Подготовлено "АиФ в Восточной Сибири"