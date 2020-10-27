Глава Тувы договорился о модернизации пограничного КПП

Глава республики Тува Шолбан Кара-оол обсудил с новым руководителем ФГКУ "Росгранстрой" Виталием Шишмаревым проект реконструкции автомобильного пункта пропуска "Хандагайты" на границе с Монголией.

"Новый начальник - новые подходы. Очень рад, что Виталий Николаевич, как опытный дорожник, много лет управлявший дорожным хозяйством соседней Иркутской области, отлично понял всю важность нашего КПП для создания дополнительного трансазиатского коридора. Я уж не говорю об открытии новых возможностей для сибирского бизнеса и вообще для развития регионов Енисейской Сибири, а особенно Тувы. Словом, совместными усилиями удалось сдвинуть с места забуксовавший проект", - прокомментировал итоги переговоров Шобан Кара-оол.

его словам, заявка на получение средств федерального бюджета на реконструкцию КПП - это более 600 миллионов рублей - уже защищена. "Завтра проект рассмотрит Главгосэкспертиза. Уверен, что заключение будет положительным. А с ним уже в этом году можно приступать к стройке, чтобы успеть запустить обновленный переход к началу 2022-го", - добавил глава республики.

Шобан Кара-оол отметил, что монгольская сторона тоже начала перестройку сопредельного контрольно-пропускного пункта "Боршоо". "По нашим самым осторожным подсчетам, после модернизации торговый оборот через "Хандагайты - Боршоо" увеличится не менее чем в 3 раза. Все хорошо", - сообщил глава Тувы.