На Алтае создали твердый санитайзер

Новости

Genesis показал премиальные кроссовер и седан для России 23:40
В Петербурге скончался детский писатель Михаил Яснов 23:37
СМИ: Президент "Барселоны" подал в отставку 22:37
В Петербурге арестовали мужчину, отрезавшего палец преподавательнице 22:13
В Таганроге семь школьников отравились неизвестным газом 22:11
Главы МИД РФ и Беларуси провели телефонные переговоры 21:55
Режиссер и актер Роман Виктюк госпитализирован с коронавирусом 21:49
Минтруд опубликовал новый ТОП-50 востребованных профессий 21:30
Умер актер Михаил Макаров 21:22
В армии коронавирус выявили у 2780 военнослужащих 21:02
Попова объяснила требования по ношению масок в общественных местах 21:00
Депутат заявил о необходимости компенсации от организаторов геноцида 20:57
На Кубани учитель снизила оценку школьнику за свое мнение в сочинении 20:52
Врач объяснил, какие люди неуязвимы для коронавируса 20:40
В Волгограде три человека пострадали от взрыва газа 20:04
Индекс предпринимательской уверенности в РФ один из самых высоких в Европе 19:58
В Азовском море на месте взрыва танкера нашли останки моряков 19:53
Аналитики назвали самый популярный iPhone 19:34
Путин раскритиковал систему закупки книг в библиотеки 19:32
Сухогруз протаранил греческий военный корабль 19:10
Москвичи стали реже пользоваться общественным транспортом 18:54
Более 50 нарушителей масочного режима выявили в ТЦ на юго-востоке Москвы 18:47
Умер заразившийся COVID-19 актер Джонни Лиз 18:45
Путин поддержал идею показывать советское кино в школах 18:39
Расшифровка генома мшанки приблизила ученых к лекарству от рака 18:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
27.10.2020 22:35
Рубрика: Экономика

Карандаш-дезинфектор

На Алтае создали твердый санитайзер
Текст: Татьяна Кузнецова ("Российская газета", Барнаул)
Российская газета - Федеральный выпуск № 243(8297)
В Алтайском крае разработали первый в России твердый санитайзер. В отличие от жидких аналогов он более компактный, меньше расходуется и испаряется. Карандаш-антисептик можно носить в кармане, не опасаясь, что он прольется. После патентования и регистрации его запустят в массовое производство.

Санитайзер упакован в пластиковую тубу-карандаш и похож на твердый канцелярский клей. Принцип использования простой: выкрутить небольшую часть твердого антисептика и натереть руки. Разработали его на барнаульском предприятии, выпускающем специальные средства для выживания в суровых условиях. Такие, как, например, твердое горючее для обогрева и розжига костра, пользующееся спросом у рыбаков и охотников. Санитайзер в суровых условиях пандемии тоже можно вполне причислить к средствам выживания.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Путин поручил увеличить производство масок и санитайзеров

- Разработкой твердого горючего, основой которого являются спиртосодержащие вещества, мы занимаемся уже около десяти лет, - рассказал корреспонденту "РГ" руководитель ПО "Комбриг" Виталий Попов. - Создавали его в том числе и для военных, как элемент армейского комплекта для выживания, и два года назад презентовали на форуме вооружений "Армия-2018". А сейчас, когда жизненно необходимы стали антисептики для рук, решили применить свою разработку в этом направлении. Только несколько изменили формулу твердого спиртосодержащего вещества, чтобы получить нужное качество продукта и необходимое содержание спирта - не менее 80 процентов.

По словам разработчиков, твердый санитайзер справляется с задачей дезинфекции рук не хуже, а в чем-то даже лучше своих жидких и собратьев.

В регионах Экономика Товары и цены Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

Главное сегодня

Путин продлил порядок начисления выплат на детей
Голикова: Избежать второго локдауна возможно при соблюдении мер безопасности
Эрдоган позвонил Путину по Карабаху
Мишустин продлил льготную ипотеку до 1 июля 2021 года
Российский суд впервые признал геноцид советского народа нацистами
В Кадастровой палате рассказали, что нельзя построить на даче
Пять главных отличий хорошей АЗС от плохой