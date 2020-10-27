На Алтае создали твердый санитайзер

В Алтайском крае разработали первый в России твердый санитайзер. В отличие от жидких аналогов он более компактный, меньше расходуется и испаряется. Карандаш-антисептик можно носить в кармане, не опасаясь, что он прольется. После патентования и регистрации его запустят в массовое производство.

Санитайзер упакован в пластиковую тубу-карандаш и похож на твердый канцелярский клей. Принцип использования простой: выкрутить небольшую часть твердого антисептика и натереть руки. Разработали его на барнаульском предприятии, выпускающем специальные средства для выживания в суровых условиях. Такие, как, например, твердое горючее для обогрева и розжига костра, пользующееся спросом у рыбаков и охотников. Санитайзер в суровых условиях пандемии тоже можно вполне причислить к средствам выживания.

- Разработкой твердого горючего, основой которого являются спиртосодержащие вещества, мы занимаемся уже около десяти лет, - рассказал корреспонденту "РГ" руководитель ПО "Комбриг" Виталий Попов. - Создавали его в том числе и для военных, как элемент армейского комплекта для выживания, и два года назад презентовали на форуме вооружений "Армия-2018". А сейчас, когда жизненно необходимы стали антисептики для рук, решили применить свою разработку в этом направлении. Только несколько изменили формулу твердого спиртосодержащего вещества, чтобы получить нужное качество продукта и необходимое содержание спирта - не менее 80 процентов.

По словам разработчиков, твердый санитайзер справляется с задачей дезинфекции рук не хуже, а в чем-то даже лучше своих жидких и собратьев.