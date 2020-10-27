В Новосибирске разработали быстрый способ выявления гриппа и COVID-19

Новости

В Петербурге суды прекратили прием посетителей 16:02
Жительница Нижневартовска отдала мошенникам 5 млн рублей 16:01
СМИ: Евгений Петросян госпитализирован с коронавирусом 15:45
В Петербурге в театре Ленсовета больше 10 актеров заболели коронавирусом 15:37
Головченко рассказал о тематике Всебелорусского народного собрания 15:31
Матвиенко предложила создать группу в БРИКС по борьбе с последствиями COVID 15:31
Нурмагомедов вернулся на родину после победы над Гэтжи 15:25
Студентам на "дистанционке" предлагают вернуть плату за обучение 15:21
На Урале назвали заведения, которые продолжат работать с 23 до 6 часов 15:19
Оклады судей в следующем году не будут увеличены 15:11
Постпреды СНГ обсудили подготовку к заседанию Совета глав правительств 15:00
СМИ: Земфира заразилась коронавирусом 15:00
Лукашенко потребовал отчислить из вузов протестующих студентов 14:58
Эксперт: Катастрофических последствий коронавирус для иммунитета не несет 14:58
В Забайкалье трехлетний мальчик погиб, провалившись под лед 14:47
CAS лишил биатлониста Евгения Устюгова трех олимпийских медалей 14:43
Фото: Киану Ривз постригся почти налысо для "Матрицы 4" 14:35
Россия поднимет в ООН вопрос о притязаниях США на лунные ресурсы 14:26
Москалькова оценила законопроект о деятельности федерального омбудсмена 14:25
Минздрав пояснил, как пациентов с COVID обеспечивают бесплатными лекарствами 14:21
Лёва Би-2 заразился коронавирусом 14:17
В Москве мошенницы отобрали у пенсионерки 55 тысяч рублей 14:11
Иностранцам будут доплачивать за переезд в итальянскую деревню 14:11
В Москве аферист выманил у пенсионерки почти 5 миллионов рублей 14:05
Попова: Новые тест-системы будут обнаруживать антитела на уровне памяти клеток 13:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
27.10.2020 15:00
Рубрика: Общество

В Новосибирске разработали быстрый способ выявления гриппа и COVID-19

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) Сибирского отделения РАН разработали комбинированный метод детекции (выявления) РНК гриппа H1N1 и коронавирусной инфекции.

Доклад на эту тему был представлен на секции "Вирусология" открывшегося сегодня в Новосибирске международного форума OpenBio. Как сообщает издание "Наука в Сибири", достоверность метода была подтверждена на фрагментах РНК вируса гриппа А и коронавируса.

Фото: Илья Изотов/РГ
Ученые КФУ предложили лечить последствия COVID-19 концентратом винограда

Ученые отметили, что новый метод быстрее, чем полимеразная цепная реакция (ПЦР), проводится при невысокой температуре и не требует дорогостоящего сложного оборудования.

Если с помощью ПЦР нельзя получить результат менее, чем за 1,5-3 часа диагностики и только с применением дорогостоящего оборудования, то предлагаемый метод - изотермической амплификации - не требует сложных установок и позволяют провести анализ за час.

Младший научный сотрудник лаборатории геномного редактирования ИХБФМ Денис Антропов рассказал, что одним из видов изотермической амплификации является NASBA (Nucleic Acid Sequence-Based Amplification). "Он позволяет многократно увеличивать концентрацию разнообразных молекул РНК и эффективен для подтверждения (или исключения) наличия возбудителя в спорных случаях, когда возбудителя в биологической жидкости настолько мало, что ПЦР не может его обнаружить. NASBA может быть использована для обнаружения возбудителя инфекции в тех случаях, когда воспалительный процесс протекает бессимптомно или латентно", - отмечено в докладе ученого.

На сегодняшний день известно множество заболеваний, которые появляются из-за вирусных инфекций. Более 90 процентов из них вызваны РНК-содержащими вирусами. Самые известные представители - грипп А, вызывающий сезонную заболеваемость в России и в мире, и коронавирус Sars-CoV-2, приведший к пандемии COVID-19 в 2020 году. Сейчас стоит задача как можно быстрее выявлять вирус, еще во время инкубационного периода, чтобы предотвратить передачу заболевания и вовремя начать лечение.

Наука Общество Наука Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Роспотребнадзор ввел в стране масочный режим
Путин продлил порядок начисления выплат на детей
В Кремле прокомментировали ситуацию с лекарствами для онкобольных
Принят президентский закон о правительстве РФ
Москва не будет закрывать ночные клубы после рекомендаций Роспотребнадзора
Председатель ВАК Владимир Филиппов: Система научной аттестации станет гибче и демократичнее
Роспотребнадзор напомнил о пользе гимнастики во время эпидемии