В Новосибирске разработали быстрый способ выявления гриппа и COVID-19

Ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) Сибирского отделения РАН разработали комбинированный метод детекции (выявления) РНК гриппа H1N1 и коронавирусной инфекции.

Доклад на эту тему был представлен на секции "Вирусология" открывшегося сегодня в Новосибирске международного форума OpenBio. Как сообщает издание "Наука в Сибири", достоверность метода была подтверждена на фрагментах РНК вируса гриппа А и коронавируса.

Ученые отметили, что новый метод быстрее, чем полимеразная цепная реакция (ПЦР), проводится при невысокой температуре и не требует дорогостоящего сложного оборудования.

Если с помощью ПЦР нельзя получить результат менее, чем за 1,5-3 часа диагностики и только с применением дорогостоящего оборудования, то предлагаемый метод - изотермической амплификации - не требует сложных установок и позволяют провести анализ за час.

Младший научный сотрудник лаборатории геномного редактирования ИХБФМ Денис Антропов рассказал, что одним из видов изотермической амплификации является NASBA (Nucleic Acid Sequence-Based Amplification). "Он позволяет многократно увеличивать концентрацию разнообразных молекул РНК и эффективен для подтверждения (или исключения) наличия возбудителя в спорных случаях, когда возбудителя в биологической жидкости настолько мало, что ПЦР не может его обнаружить. NASBA может быть использована для обнаружения возбудителя инфекции в тех случаях, когда воспалительный процесс протекает бессимптомно или латентно", - отмечено в докладе ученого.

На сегодняшний день известно множество заболеваний, которые появляются из-за вирусных инфекций. Более 90 процентов из них вызваны РНК-содержащими вирусами. Самые известные представители - грипп А, вызывающий сезонную заболеваемость в России и в мире, и коронавирус Sars-CoV-2, приведший к пандемии COVID-19 в 2020 году. Сейчас стоит задача как можно быстрее выявлять вирус, еще во время инкубационного периода, чтобы предотвратить передачу заболевания и вовремя начать лечение.