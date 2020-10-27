На фоне пандемии экспорт алтайских трав вырос в десятки раз

Алтайские грибы, кедровый орех, лекарственные травы, папоротник в этом году стали пользоваться повышенным спросом за рубежом. Экспорт вырос в разы.

Иностранцы десятками тонн закупают чаи, сборы, вытяжки из алтайских трав, чтобы укрепить здоровье во время пандемии.

- Только за первое полугодие наши экспортеры отправили за рубеж в полтора раза больше дикоросов и переработанных лекарственных растений, чем за весь 2019 год, - рассказали в Алтайпищепроме. - А по отдельным позициям поставки увеличились в десятки раз. Так, за семь месяцев алтайские предприятия отгрузили в страны Европы и Юго-Восточной Азии 240 тонн кедровых орехов на 4,3 миллиона долларов США, что почти в 70 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Максимальный прирост пришелся на лекарственные растения - в 86 раз! В январе - июле за рубеж отправили больше 70 тонн продукции из целебных трав Алтая на 2,2 миллиона долларов. Экспортеры говорят, что одна из причин такого стремительного роста - пандемия, из-за которой в мире резко вырос спрос на натуральные природные продукты и лекарства. Это позволило заключить контракты с новыми партнерами в Испании, Китае, Казахстане, Киргизии.

- Мы в основном поставляем свою продукцию в страны ЕАЭС, но активно осваиваем и европейский рынок: работаем с партнерами в Германии, Словакии, Чехии, Польше, - рассказала руководитель крупнейшей компании - переработчика лекарственных растений в Алтайском крае Наталия Прокопьева. - За девять месяцев на четверть увеличили поставки благодаря возросшему спросу и развитию онлайн-продаж.

Больше всего иностранцев интересуют природные лекарственные средства, которые помогают повысить иммунитет, снять стресс и бороться с лишним весом, накопленным за пандемию.

Справка "РГ"

Алтайский край - самый богатый на лекарственные растения регион Сибири. Их здесь насчитывается примерно 900 видов. Но в официальной медицине широко используются только около 70.

Татьяна Кузнецова, Барнаул

Программа

Куда можно улететь на "Экспортном форсаже"

Найти заказчика за рубежом можно, стоит только очень захотеть. Фото: Photoxpress

Щетки для уборки, хрустящие хлебцы и фанера - небольшие смоленские фирмы в этом году заключили экспортных контрактов на четыре с лишним миллиона долларов. Найти иностранных партнеров бизнесменам бесплатно помогают в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Программу "Экспортный форсаж" Смоленская область запустила первой в РФ - еще в 2019 году. Участники проходят трехмесячный интенсивный курс, учась искать подходящие рынки в других странах и адаптировать к ним свой товар. В регионе провели уже два образовательных цикла, следующий начнется в ноябре. Среди выпускников - производители продуктов питания, электромеханических замков, мебельной фурнитуры, электроустановочных и пластмассовых изделий, оборудования для общепита и сельского хозяйства.

Компания "Брашинг", которая выпускает пластиковые изделия для домашнего хозяйства, благодаря программе приобрела первого заказчика за рубежом. Теперь смоленские ведра, щетки и совки будут представлены в крупной литовской сети магазинов MERE. Сумма контракта - 150 тысяч долларов.

- Сеть MERE работает не только в Литве, их магазины есть в Германии, Польше, Болгарии, Италии и Китае. Это дает нашему предприятию возможность расширить свою экспортную биографию, задействовать новые рынки сбыта, - подчеркнул гендиректор областного Центра поддержки экспорта Максим Астапенков.

Другая смоленская фирма - ООО "Елизавета +", один из лидеров в России по выпуску хрустящих хлебцев и вафельного хлеба, - отправила на "Экспортный форсаж" не только руководящий состав, но и менеджеров по продажам. В процессе обучения они стали анализировать внешние рынки и обнаружили, что в одну из перспективных для сбыта стран уже "пробились" их российские конкуренты. В итоге вышли на крупную местную компанию. Два месяца назад заключили с ней договор и уже осуществили две крупные поставки. Контракт предусматривает ежемесячный экспорт продукции смоленской фирмы с ее последующим выводом в европейские сети.

Татьяна Ткачева, Воронеж

Опыт

Дом для итальянской куклы

Розовый шкафчик с милым рисунком на дверцах, кроватка для кукол с полным набором постельных принадлежностей, крошечная посуда, солдатики и железная дорога как из сказки - все это и многое другое производят на белгородской фабрике игрушек. Каждый цех как будто отвечает за исполнение мечты любого ребенка, и теперь не только в России.

Компании по производству игрушек - десять лет, и она объединяет более 160 сотрудников, по-настоящему увлеченных делом. Нелегким - потому что требования к игрушкам очень строгие. Директор производства Кристина Соболевская отмечает, что для создания каждой игрушки сначала нужно отобрать качественное сырье. Дальше начинается процесс создания детской мечты. От эскиза до последнего штриха все тщательно контролируется. После - нелегкий процесс испытаний игрушки, чтобы удостовериться в ее безопасности для ребенка, и получения сертификата. Сейчас фабрика производит более 200 товаров, а ее клиентами уже стали сотни компаний не только в России.

Коммерческий директор фабрики Дарья Пивень отмечает, что конкуренция на рынке достаточно высокая и на мировом рынке есть предложения гораздо дешевле белгородского. Но качество местных игрушек, их добротность и та самая атмосфера сказки, которая царит уже на производстве, сделали свое дело.

Качество местных игрушек и атмосфера сказки сделали свое дело

- Изначально мы стали поставлять свои игрушки в страны СНГ, - говорит Дарья Пивень. - Но теперь у нас уже подписаны контракты с покупателями в Италии, Болгарии, Греции и даже Германии.

Так что совсем скоро итальянские куклы будут спать на белгородских кроватках.

Анна Скрипка, Белгород