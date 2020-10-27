Томский губернатор представил проект социального и антикризисного бюджета

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в традиционном "нулевом чтении" представил депутатам Законодательной думы проект регионального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. В своем выступлении он отметил, что главный финансовый документ области имеет социальную и антикризисную направленность.

Как отметил глава Томской области, объем расходов на меры социальной поддержки в будущем году сохранены на уровне 2020 года и составят 7,7 миллиарда рублей.

В частности, областные власти предусмотрели почти миллиард рублей на обеспечение льготными лекарствами. Более полумиллиарда будет направлено на школьное питание. В проекте бюджета на 2021 год предусмотрены средства на капремонт шести социальных объектов (вне рамок нацпроектов): это три сельские школы, две детские школы искусств в Северске и стадион "Юность" в Асине. По программам "Земский доктор", "Земский фельдшер" и "Земский учитель" в 2021 году на село переедут 107 врачей, 44 фельдшера и 17 педагогов.

Продолжение программ комплексного развития сельских территорий предусматривает газификацию, строительство инженерной инфраструктуры, благоустройство населенных пунктов, а также социальные выплаты гражданам на приобретение или строительство жилья. Как уточнил глава региона, на 55 миллионов рублей областных средств на эти цели запланировано привлечь 220 миллионов рублей федеральных.

Агропромышленный комплекс, согласно проекту, получит из областного бюджета в 2021 году 1,4 миллиарда рублей. Почти треть этой суммы придется на поддержку производства молока. Средства пойдут также на развитие мясного и молочного скотоводства, субсидирование процентной ставки по кредитам товаропроизводителей и обновление парка сельскохозяйственной техники.

Финансовая помощь муниципалитетам определена в размере 6,5 миллиарда рублей. Эта цифра также на уровне показателя 2020 года.

- Формирование бюджета в кризисный период наложило отпечаток на его структуру… В том числе, не в полном объеме предусмотрены ассигнования на строительство и оснащение новой школы и детских садов, недостаточно средств на компенсацию затрат по программе государственных гарантий на оказание медицинской помощи, не обеспеченных средствами фонда ОМС и другие, - отметил Сергей Жвачкин.

Кроме того, региону придется отложить ряд крупных проектов по развитию инфраструктуры.

В первом чтении Законодательная дума Томской области рассмотрит проект бюджета 29 октября.