В Красноярском крае восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Ермаковском районе Красноярского края микроавтобус, который следовал из Томска в Кызыл, опрокинулся в кювет. В салоне находились 17 человек.

Водитель и семь пассажиров, в том числе несовершеннолетний, с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Ермаковскую районную больницу.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, по предварительным данным, 31-летний водитель не справился с управлением. Подробности ДТП устанавливаются.

По инфорамции РИА Новости, после осмотра медики оставили в больнице шестерых пострадавших. Два человека отпущены на амбулаторное лечение, их состояние оценивается как средней тяжести, уточнили в краевом минздраве.