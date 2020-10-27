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27.10.2020 10:36
Рубрика: Власть

В Новосибирске в 2020 году капитально отремонтируют почти 400 домов

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирске в этом году планируют капитально отремонтировать 390 домов. Один из них - пятиэтажный многоквартирный дом (МКД) №3 на улице Фрунзе, построенный более шестидесяти лет назад.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

С ходом работ на объекте ознакомился мэр Анатолий Локоть. Вместе со специалистами он осмотрел здание, которое "обновилось" не только внешне, но и внутренне.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
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Как рассказали главе города представители управляющей компании, работы на доме по программе капремонта начались в 2018 году. За это время отремонтированы системы водо- и теплоснабжения, канализации. Полностью обновлен фасад здания, приведены в порядок подвальные помещения. Также заменена стропильная система, деревянные конструкции и кровля. Установлены новые козырьки на подъездах, системы водоотведения. В середине ноября завершится утепление крыши, чердачных помещений.

- Никаких проблем во время ремонта не возникло. Мы обошли все квартиры, все жильцы были в курсе, что на доме ведутся работы. С июня по сентябрь этого года мы ремонтировали систему теплоснабжения. Те жильцы, кто не хотел менять у себя батареи, стояки, написали отказ. Практически в 60 процентах квартир установлены новые системы, - сообщил на выездном совещании под руководством мэра директор подрядной организации "РемСтройПроект" Денис Филонов. - Благодаря программе работы проводились комплексно. Это удобно и для жильцов, и нас. Мы взаимодействовали со старшей по дому, сразу отрабатывали все замечания.

Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев отметил, что дом на улице Фрунзе довольно старый, хоть и с железобетонными перекрытиями. Со временем все коммуникации пришли в неудовлетворительное состояние. Без поддержки программы капремонта МКД жильцам пришлось бы копить на ремонт не менее тридцати лет. Сейчас все работы проведены за счет средств регионального оператора капитального ремонта многоквартирных домов Новосибирской области Фонда модернизации ЖКХ. Жильцы дома №3 по улице Фрунзе приняли решение проводить ремонт за счет средств так называемого "общего котла", который формируется в фонде.

Фото: Татьяна Кравченко

- Сегодня мы видим результат - полностью отремонтированный дом, от основания до крыши. Подчеркну, работы проводились комплексно. На это потребовалось около трех лет и почти 19 миллионов рублей. Если бы жители копили сами и не перечисляли взносы в региональный фонд, при существующих тарифах им бы понадобилось 30 лет, чтобы собрать деньги и отремонтировать дом. Программа модернизации жилого фонда весьма эффективна - мы еще раз в этом убедились. Всего в этом году запланированы работы на 390 объектах, 162 дома уже полностью отремонтированы, остальные - в стадии завершения. Мы не останавливаемся в реализации программы и намерены весь план этого года выполнить, так как работы на домах могут проводиться не только в летний сезон, - отметил мэр Анатолий Локоть.

Продолжая тему, Дмитрий Перязев сообщил, что горячая пора капремонта 2020 года подходит к завершению. Выполнены все виды работ, связанные с обновлением инженерных коммуникаций, фасадов. Еще продолжаются работы, возможные в текущих погодных условиях.

- В программу капитального ремонта включаются дома разного технического состояния. То есть учитывается не только год постройки, но и то, какие работы ранее проводились на доме. Фонд ЖКХ совместно с муниципалитетом определяет очередность проведения работ на том или ином объекте. Рассмотрением данного вопроса занимается комиссия при региональном министерстве ЖКХ и энергетики. Для этого нужно решение общего собрания жильцов и техническое освидетельствование состояния МКД, - пояснил Дмитрий Перязев.

Справка "РГ"

За время реализации региональной программы капремонта МКД в Новосибирске отремонтировано более одной тысячи домов (с учетом данных этого года). В 20 домах, расположенных в областном центре, установлены 65 новых лифтов.

 В рамках программы, к примеру, в этом году произведена комплексная реставрация фасадов домов №№75, 77, 79 на улице Богдана Хмельницкого, которые были построены в 1952 году. Ни в одном из них серьезных работ не проводилось как минимум лет тридцать. По словам первого заместителя исполнительного директора Фонда модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований Новосибирской области Дмитрия Кулешова, в регионе с каждым годом растет не только количество, но и качество ремонтов.

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