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27.10.2020 14:24
Рубрика: Власть

В новосибирских аптеках увеличились запасы медикаментов

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел оперативное совещание по обеспечению региона антибиотиками и противовирусными препаратами.
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

Руководитель территориального органа Росздравнадзора Елена Хрусталева доложила, что ситуация со снабжением необходимыми при терапии COVID-19 медикаментами нормализуется.

- Положительная динамика отмечается за последние пять дней. С 21 по 26 октября увеличено количество антивирусных препаратов на складах в оптовых организациях - с 8,3 тысячи до 41,2 тысячи, то есть в пять раз. Количество антибиотиков также выросло - с 5,3 тысячи до 17,4 тысячи упаковок. В розничной аптечной сети существенно увеличились запасы антивирусных препаратов - с трех тысяч упаковок до более чем 41 тысячи упаковок, антибиотиков - с трех тысяч упаковок до 8,8 тысячи. При этом спрос не превышает наличие препаратов в аптечных организациях. Сохраняется проблематика технического характера, которая на текущий момент решается, - доложила о ситуации Елена Хрусталева.

Фото: Правительство Новосибирской области
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Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров также подтвердил, что ситуация на рынке антибиотиков и противовирусных препаратов стабилизируется. Во-первых, спал ажиотаж, во-вторых - в ближайшее время в регион должны поступить 12 тысяч упаковок необходимых антибиотиков. И есть соглашение по увеличению этого объема более чем в два раза.

- Совместно с Минпромторгом РФ предпринимаются меры по скорейшему поступлению в аптечную сеть лекарств, чей идентификационный маркировочный номер не определен, - сказал Андрей Гончаров.

Справка "РГ"

Представители Росздравнадзора ежедневно проводят мониторинг наличия лекарственных препаратов как в оптовой, так и в розничной фармацевтической сети. Это более 60 аптечных организаций.

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