В Приангарье продлят выплаты медикам, работающим с пациентами с COVID-19

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев направил в Законодательное собрание проект закона, которым продлеваются выплаты медицинскому персоналу, работающему с пациентами, болеющими Covid-19. Об этом сегодня на заседании оперативного штаба сообщил заместитель губернатора Андрей Бунев.

Депутаты Заксобрания рассмотрят предложенные изменения на сессии 11 ноября.

Также в регионе решается вопрос с обеспечением лекарствами, применяющимися для лечения коронавирусной инфекции.- Сейчас во всех ковидных госпиталях региона есть препараты, необходимые для лечения коронавируса. Но наша задача - сформировать трехнедельный запас медикаментов, - подчеркнул Андрей Бунев.

В аптеки Иркутской области накануне вечером начал поступать антибактериальный препарат. На склады аптечной базы поступило около восьми тысяч упаковок, семь из них уже отгружены в розничные сети.

По поручению главы региона аптеки сейчас проверяют Федеральная антимонопольная служба и прокуратура. Как доложил заместитель прокурора Иркутской области Роман Шергин, факты безрецептурной реализации препаратов выявляются, но их количество минимально. Выравнивается и ситуация с ценами на медицинские маски: по данным ФАС организации стали постепенно их снижать.

Тем временем, на Иркутской станции скорой медицинской помощи увеличено количество диспетчеров на приеме вызовов. Эта мера обусловлена ростом количества обращений жителей Иркутска и Иркутского района.

- Еще три недели назад диспетчер принимал в сутки до 600 вызовов, а теперь их количество удвоилось. Для того, чтобы уменьшить нагрузку на специалистов и обеспечить своевременную экстренную и неотложную помощь населению, мы организовали дополнительно три рабочих места. Сейчас вызовы принимают одновременно 10 диспетчеров, а выезжает на них 59 бригад, - сообщил заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Михаил Козиев.

Рост количества обращений врачи связывают с сезонным всплеском заболеваемости ОРВИ, которые граждане нередко принимают за коронавирусную инфекцию. По словам заместителя главврача станции СМП, нередки случаи, когда люди специально преувеличивают степень тяжести своего состояния, чтобы добиться скорейшего прибытия экипажа.

- Призываю всех проявить выдержку и понимание, - обратился к жителям Михаил Козиев. - Ведь пока бригада занята вами, в это время кто-то в действительно тяжелом состоянии может не дождаться помощи.

Поддержку системе здравоохранения оказывают бизнес и благотворительные структуры.

Так с помощью фонда "Сибирский Характер" в братскую районную больницу поставлен современный анализатор крови, мощностью от 1 500 до 2 000 исследований на COVID-19 в сутки. Оборудование приобретено в рамках трехстороннего соглашения с администрацией Братского района и лечебного учреждения. Высокоточный анализатор способен выполнять тесты на антитела классов IgM и IgG в автоматическом режиме и распознавать заболевание на ранних стадиях, даже при отсутствии симптомов.

Аппарат уже смонтирован, специалисты лаборатории проходят обучение. Напомним, ранее фонд передал в лабораторию современное диагностическое оборудование, которое уже используется специалистами ЦРБ.

Граждане тоже включились в поддержку медиков - в области развернулось движение "Поможем врачам вместе", активисты которого на своих автомобилях развозят участковых по вызовам, а также выработали ряд предложений по совершенствованию системы обработки поступающих звонков от пациентов. Акция согласована министерством здравоохранения Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел онлайн встречу с участниками акции.- Вы оказываете поддержку врачам и, следовательно, всем жителям Иркутской области, которые нуждаются в медицинской помощи. Волонтеры первыми реагируют на любую острую ситуацию и приходят на помощь людям. Это ваша гражданская позиция. Для помощи врачам объединились абсолютно разные люди со своими взглядами и убеждениями, - отметил Игорь Кобзев в обращении к представителям общественности и поблагодарил волонтеров за их работу.

Он подчеркнул, что движение набирает обороты, и нужна координация действий всех сторон. Для этого подобные встречи будут проводиться регулярно. Они помогают выявить проблемные моменты и обсудить варианты их решения.

Участники встречи обсудили направления сотрудничества - помимо доставки врачей на дом к пациентам, это и отработка обратной связи между медучреждениями и жителями региона, и социальная реклама, и повышение эффективности взаимодействия доктора и пациента.

Тем временем:

В период осенних каникул по поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева во всех школах региона проведут санитарную дезинфекцию. Об этом сообщили в министерстве образования Приангарья. Напомним, школьники области с 26 октября ушли на осенние каникулы, которые продлятся до 8 ноября. Студенты ссузов продолжают учиться очно с соблюдением всех мер безопасности: термометрия на входе, масочный режим, отмена массовых мероприятий. Обучение в учреждениях дополнительного образования продолжается в дистанционном режиме.

Подготовлено "АиФ в Восточной Сибири"