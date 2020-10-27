Жительница Красноярска продала новорожденного за 25 тысяч рублей

В Красноярске 30-летняя женщина оказалась под следствием за попытку передать своего ребенка на воспитание в другую семью за вознаграждение. Как сообщает СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, против женщины возбуждено уголовное дело по пунктам "б", "з" части 2 статьи 127.1 УК РФ (Купля-продажа человека, совершенная в отношении несовершеннолетнего).

По версии следствия, подозреваемая, забеременев, нашла семью, которая была готова взять малыша на воспитание. Однако официальный договор о суррогатном материнстве семейная пара с женщиной не заключили, вместо этого роженица легла в роддом по паспорту потенциальной приемной матери. После выписки, уже в такси, подозреваемая передала новорожденного мальчика семейной паре.

Взамен на банковскую карту подозреваемой приемная семья перечислила 25 тысяч рублей. Ребенка изъяли из семьи и поместили в специализированный дом ребенка.

В ходе следствия будет дана правовая оценка и действиям семейной пары, купившей ребенка.