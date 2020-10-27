Жительница Красноярска продала новорожденного за 25 тысяч рублей

Новости

Фото: Киану Ривз постригся почти налысо для "Матрицы 4" 14:35
Россия поднимет в ООН вопрос о притязаниях США на лунные ресурсы 14:26
Москалькова оценила законопроект о деятельности федерального омбудсмена 14:25
Минздрав пояснил, как пациентов с COVID обеспечивают бесплатными лекарствами 14:21
Лёва Би-2 заразился коронавирусом 14:17
В Москве мошенницы отобрали у пенсионерки 55 тысяч рублей 14:11
Иностранцам будут доплачивать за переезд в итальянскую деревню 14:11
В Москве аферист выманил у пенсионерки почти 5 миллионов рублей 14:05
Попова: Новые тест-системы будут обнаруживать антитела на уровне памяти клеток 13:50
Жириновский предложил навсегда ввести запрет на ночную работу клубов 13:46
Гендиректор "Российского экологического оператора" покинул свой пост 13:45
В опорную сеть автодорог в России включат 170 тысяч километров трасс 13:35
ГД поддержала проект о едином номере "112" для вызова экстренных служб 13:35
Лукашенко: Против Беларуси развернута террористическая война 13:26
В Кремле прокомментировали ситуацию с лекарствами для онкобольных 13:25
В Псковской области завотделением больницы умерла от коронавируса 13:22
Ксения Собчак заразилась коронавирусом 13:08
В Кремле назвали условие участия Турции в переговорах по Карабаху 13:03
Форум вузов инженерного профиля СГ стартовал в Минске 12:59
В Швейцарии побит рекорд по количеству женщин во власти 12:57
Центр "Вектор" начал производство вакцины "ЭпиВакКорона" 12:52
В Госдуме оценили предписание Роспотребнадзора о масочном режиме 12:38
Попова: Маски не придется носить всегда, для защиты есть вакцины 12:34
Роскомнадзор сообщил о росте числа фейков в соцсетях 12:31
Вышел тизер постапокалипсиса Джорджа Клуни "Полночное небо" 12:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
27.10.2020 13:52
Рубрика: Происшествия

Жительница Красноярска продала новорожденного за 25 тысяч рублей

Текст: Екатерина Дементьева

В Красноярске 30-летняя женщина оказалась под следствием за попытку передать своего ребенка на воспитание в другую семью за вознаграждение. Как сообщает СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, против женщины возбуждено уголовное дело по пунктам "б", "з" части 2 статьи 127.1 УК РФ (Купля-продажа человека, совершенная в отношении несовершеннолетнего).

Житель Волгоградской области избил трехлетнего ребенка за порчу обоев

По версии следствия, подозреваемая, забеременев, нашла семью, которая была готова взять малыша на воспитание. Однако официальный договор о суррогатном материнстве семейная пара с женщиной не заключили, вместо этого роженица легла в роддом по паспорту потенциальной приемной матери. После выписки, уже в такси, подозреваемая передала новорожденного мальчика семейной паре.

Взамен на банковскую карту подозреваемой приемная семья перечислила 25 тысяч рублей. Ребенка изъяли из семьи и поместили в специализированный дом ребенка.

В ходе следствия будет дана правовая оценка и действиям семейной пары, купившей ребенка.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Общество Семья и дети Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

Главное сегодня

Роспотребнадзор ввел в стране масочный режим
Путин продлил порядок начисления выплат на детей
В Кремле прокомментировали ситуацию с лекарствами для онкобольных
Принят президентский закон о правительстве РФ
Москва не будет закрывать ночные клубы после рекомендаций Роспотребнадзора
Камеры будут фиксировать мойку машин в реках и парковку на газонах
Видео
Видео
В Москве аферист выманил у пенсионерки почти 5 миллионов рублей