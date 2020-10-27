Опустынивание земель в северной части республики привело к тому, что около 200 тысяч гектаров зимних пастбищ оказались покрыты движущимися песками. В результате овцы и козы могут остаться без подножного корма во время зимовки.

В Дагестане исторически развито отгонное животноводство. Ежегодно стада мелкого рогатого скота весной отправляются за сотни километров в горы - на альпийские пастбища, богатые сочной травой. К холодам овцы проделывают обратный путь в кошары, расположенные на равнине.

Общая площадь земель отгонного животноводства в республике превышает полтора миллиона гектаров. Они находятся в пользовании 552 хозяйств, в которых зимой ежегодно содержится 2,5 миллиона овец и коз, 165 тысяч коров и 3,2 тысячи лошадей. В нынешнем сезоне на зимовку с летних пастбищ планируют перегнать более 1,5 миллиона овец и коз, из них почти половину - в Кочубейскую зону, подверженную деградации.

- При обследовании земель отгонного животноводства обнаружено, что в северной части Кочубейской зоны из-за засушливого лета и длительного периода ветров около 230 тысяч гектаров земель зимних пастбищ оказались покрыты движущимися песками. В тяжелом положении находится 128 хозяйств в 20 районах, где на сегодня отсутствует подножный корм для скота, - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия РД Абзагир Гусейнов.

Площадь опустыненных пастбищ в республике за последние годы достигла примерно миллиона гектаров. В минсельхозпроде РД сообщили, что основными причинами стали бессистемный выпас скота с кратным превышением допустимых нагрузок на пастбища и бесконтрольная распашка лугов, подверженных ветровой эрозии. Аграрии не дают возможности восстановиться скудному травостою, оставляя круглый год поголовье овец пастись здесь и не перегоняя животных на горные луга.

К тому же выяснилось, что в пострадавших хозяйствах отсутствуют страховые запасы кормов. Сейчас, как отметили в министерстве, вся надежда на погоду. Но если до конца ноября не пройдут обильные дожди, то содержать поголовье овец и коз будет весьма проблематично.

При этом надежды на "небесную канцелярию" мало. По прогнозам синоптиков, дождей в этих краях не стоит ждать еще долго. В минсельхозпроде корреспонденту "РГ" рассказали, что на случай подобных экстренных ситуаций сельхозпредприятия должны делать страховой запас сена и рисовой соломы. На аграрных государственных предприятиях он есть. В частности, в ГУП "Новая жизнь" заготовили 600 тонн рулонного сена, а в ГУП СПЦ "Дагестанский" - 800 тонн. А вот фермеры понадеялись на авось.

В кабмин республики уже направлено ходатайство о выделении из резервного фонда правительства региона 150 миллионов рублей на приобретение 10 тысяч тонн комбикормов. Они будут перераспределены между пострадавшими животноводами.

Кроме того, в республиканском бюджете на 2021-2023 годы предусмотрели дополнительные 650 миллионов рублей (ежегодно) на проведение фитомелиоративных и других работ, целью которых станет улучшение состояния зимних пастбищ и минимизация движения песков.

Перспективным методом сохранения почвы в засушливых районах давно признана высадка определенных трав и различной растительности. Но до сих пор это направление в республике развивалось не очень активно, хотя хозяйствам, занимающимся фитомелиорацией, возмещают до 90 процентов затрат на ее проведение.

Министерство уже вышло с ходатайством о выделении в течение трех лет 100 миллионов рублей ежегодно на закладку на 100 гектарах республиканского питомника сеянцев джузгуна и терескена, которые хорошо зарекомендовали себя в борьбе с опустыниванием земель. Джузгун уже укрепился на землях племхоза "Кулинский", он не позволяет выдувать легкие элементы почвы. Кустарник быстро приживается, его корни способны уходить глубоко в землю, что способствует накоплению и сохранению влаги в толще песка.

У СПК "Свердлова" зимние отгонные пастбища расположены в Ногайской степи в районе Восточно-Сухокумска. Джузгун на площади 200 гектаров здесь заложили в 2019 году, он также хорошо прижился и помог приостановить опустынивание пастбищных угодий хозяйства.