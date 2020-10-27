Новости

Нурмагомедов сообщил, что он возглавил рейтинг UFC вне весовых категорий 17:40
Путин пошутил про летучую мышь 17:39
Гендиректор Большого театра рассказал, сколько сотрудников болеет COVID 17:29
Вышел трейлер постапокалипсиса с Джорджем Клуни "Полночное небо" 17:24
Путин: Мы будем делать все, чтобы учреждения культуры работали 17:23
Российский суд впервые признал геноцид советского народа нацистами 17:12
Сотрудникам тюремного ведомства продлят предельный срок службы 17:07
В ФАС разъяснили правила торгов по организации пассажирских перевозок 16:56
На Канарах в отелях будут требовать справку об отсутствии COVID-19 16:27
Московскую канатную дорогу временно закроют для укорачивания троса 16:18
В ростовском госпитале, где умерли 13 пациентов, нашли новые нарушения 16:15
В Петербурге суды прекратили прием посетителей 16:02
Жительница Нижневартовска отдала мошенникам 5 млн рублей 16:01
СМИ: Евгений Петросян госпитализирован с коронавирусом 15:45
В Петербурге в театре Ленсовета больше 10 актеров заболели коронавирусом 15:37
Головченко рассказал о тематике Всебелорусского народного собрания 15:31
Матвиенко предложила создать группу в БРИКС по борьбе с последствиями COVID 15:31
Нурмагомедов вернулся на родину после победы над Гэтжи 15:25
Студентам на "дистанционке" предлагают вернуть плату за обучение 15:21
На Урале назвали заведения, которые продолжат работать с 23 до 6 часов 15:19
Оклады судей в следующем году не будут увеличены 15:11
Постпреды СНГ обсудили подготовку к заседанию Совета глав правительств 15:00
СМИ: Земфира заразилась коронавирусом 15:00
Лукашенко потребовал отчислить из вузов протестующих студентов 14:58
Эксперт: Катастрофических последствий коронавирус для иммунитета не несет 14:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
27.10.2020 16:40

Луга занесло песками

Из-за опустынивания земель в Дагестане без корма остались сотни тысяч овец
Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 242(8296)
Опустынивание земель в северной части республики привело к тому, что около 200 тысяч гектаров зимних пастбищ оказались покрыты движущимися песками. В результате овцы и козы могут остаться без подножного корма во время зимовки.
Животноводы надеются, что дожди в ближайшее время улучшат ситуацию на зимних пастбищах. Фото: Владимир Аносов/РГ Животноводы надеются, что дожди в ближайшее время улучшат ситуацию на зимних пастбищах. Фото: Владимир Аносов/РГ
Животноводы надеются, что дожди в ближайшее время улучшат ситуацию на зимних пастбищах. Фото: Владимир Аносов/РГ

В Дагестане исторически развито отгонное животноводство. Ежегодно стада мелкого рогатого скота весной отправляются за сотни километров в горы - на альпийские пастбища, богатые сочной травой. К холодам овцы проделывают обратный путь в кошары, расположенные на равнине.

Фото: iStock
К льготным кредитам допустят больше аграриев

Общая площадь земель отгонного животноводства в республике превышает полтора миллиона гектаров. Они находятся в пользовании 552 хозяйств, в которых зимой ежегодно содержится 2,5 миллиона овец и коз, 165 тысяч коров и 3,2 тысячи лошадей. В нынешнем сезоне на зимовку с летних пастбищ планируют перегнать более 1,5 миллиона овец и коз, из них почти половину - в Кочубейскую зону, подверженную деградации.

- При обследовании земель отгонного животноводства обнаружено, что в северной части Кочубейской зоны из-за засушливого лета и длительного периода ветров около 230 тысяч гектаров земель зимних пастбищ оказались покрыты движущимися песками. В тяжелом положении находится 128 хозяйств в 20 районах, где на сегодня отсутствует подножный корм для скота, - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия РД Абзагир Гусейнов.

Площадь опустыненных пастбищ в республике за последние годы достигла примерно миллиона гектаров. В минсельхозпроде РД сообщили, что основными причинами стали бессистемный выпас скота с кратным превышением допустимых нагрузок на пастбища и бесконтрольная распашка лугов, подверженных ветровой эрозии. Аграрии не дают возможности восстановиться скудному травостою, оставляя круглый год поголовье овец пастись здесь и не перегоняя животных на горные луга.

К тому же выяснилось, что в пострадавших хозяйствах отсутствуют страховые запасы кормов. Сейчас, как отметили в министерстве, вся надежда на погоду. Но если до конца ноября не пройдут обильные дожди, то содержать поголовье овец и коз будет весьма проблематично.

При этом надежды на "небесную канцелярию" мало. По прогнозам синоптиков, дождей в этих краях не стоит ждать еще долго. В минсельхозпроде корреспонденту "РГ" рассказали, что на случай подобных экстренных ситуаций сельхозпредприятия должны делать страховой запас сена и рисовой соломы. На аграрных государственных предприятиях он есть. В частности, в ГУП "Новая жизнь" заготовили 600 тонн рулонного сена, а в ГУП СПЦ "Дагестанский" - 800 тонн. А вот фермеры понадеялись на авось.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Новый законопроект о страховании защитит аграриев от ЧС

В кабмин республики уже направлено ходатайство о выделении из резервного фонда правительства региона 150 миллионов рублей на приобретение 10 тысяч тонн комбикормов. Они будут перераспределены между пострадавшими животноводами.

Кроме того, в республиканском бюджете на 2021-2023 годы предусмотрели дополнительные 650 миллионов рублей (ежегодно) на проведение фитомелиоративных и других работ, целью которых станет улучшение состояния зимних пастбищ и минимизация движения песков.

Перспективным методом сохранения почвы в засушливых районах давно признана высадка определенных трав и различной растительности. Но до сих пор это направление в республике развивалось не очень активно, хотя хозяйствам, занимающимся фитомелиорацией, возмещают до 90 процентов затрат на ее проведение.

Министерство уже вышло с ходатайством о выделении в течение трех лет 100 миллионов рублей ежегодно на закладку на 100 гектарах республиканского питомника сеянцев джузгуна и терескена, которые хорошо зарекомендовали себя в борьбе с опустыниванием земель. Джузгун уже укрепился на землях племхоза "Кулинский", он не позволяет выдувать легкие элементы почвы. Кустарник быстро приживается, его корни способны уходить глубоко в землю, что способствует накоплению и сохранению влаги в толще песка.

У СПК "Свердлова" зимние отгонные пастбища расположены в Ногайской степи в районе Восточно-Сухокумска. Джузгун на площади 200 гектаров здесь заложили в 2019 году, он также хорошо прижился и помог приостановить опустынивание пастбищных угодий хозяйства.

В регионах Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

Главное сегодня

Путин продлил порядок начисления выплат на детей
Роспотребнадзор ввел в стране масочный режим
Принят президентский закон о правительстве РФ
Мишустин продлил льготную ипотеку до 1 июля 2021 года
Москва не будет закрывать ночные клубы после рекомендаций Роспотребнадзора