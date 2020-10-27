Большая часть головных сооружений водоснабжения и канализации в городах Кавминвод строилась еще в первой половине прошлого столетия. И сейчас устаревшие инженерные коммуникации тормозят развитие курортной территории.

Ремонтом инфраструктуры занимались, но точечно, масштабной модернизации никогда не было. При этом население региона выросло в несколько раз, были построены десятки новых санаториев и других курортных объектов. Все это значительно увеличило нагрузку на инженерные сети.

Об их масштабном обновлении говорят не первый год, но каких-то значимых мер до сих пор не принято. Самым проблемным в этом плане стал Кисловодск, центральный коллектор которого построен в 1936 году и уже давно не справляется со своей функцией.

- Документы на замену объекта готовились еще в 1975 году, то есть уже тогда проявилась проблема. А в наши дни добавился строительный бум. Даже непонятно, к чему подключаются новостройки и как их вводят в эксплуатацию при такой нагрузке на инженерные сети. Хотя в нашем городе 40 процентов территории вообще не подключено к центральной канализации, в домовладениях используют септик, - рассказал корреспонденту "РГ" председатель Общественного экологического совета Кисловодска Павел Мартиросов.

Беспокойство у специалистов вызывают стоки, которые могут попадать в подземное нарзанное озеро, где формируются минеральные источники

Септик - водонепроницаемое сооружение для механической очистки стоков путем их отстаивания и сбраживания осадка под действием анаэробных бактерий (они работают при отсутствии кислорода). После него осветленные стоки фильтруются и сбрасываются в грунт.

- Зачем было развивать в городе такое строительство до ремонта и модернизации инженерной инфраструктуры - для меня загадка. Проблема актуальна и в других муниципалитетах КМВ: Пятигорске, Железноводске, Ессентуках, - добавил эколог.

Беспокойство у специалистов вызывают стоки, которые могут попадать в так называемое подземное нарзанное озеро, где формируются минеральные источники. Повлиять на процессы в нем способно даже малейшее вмешательство, то есть это уже прямой удар по бальнеологическим ресурсам Кавминвод, которые, по сути, являются градообразующими.

- Биологические отходы попадают в почву, проникают на глубину и угрожают всей экосистеме, - говорит Мартиросов. - Исследования показывают, что уже на глубине полтора километра есть следы отходов с поверхности.

Сейчас на территории региона КМВ установлены границы округов горно-санитарной охраны, которые утверждены, чтобы не допустить слишком большой антропогенной нагрузки на почву.

- Застройка и прокладка любых сетей в курортном регионе обязательно должна быть согласована с недропользователем. Нельзя забывать, что минеральная вода - это основной лечебный фактор КМВ. И наша задача - обеспечить сохранность гидроминеральной базы, - прокомментировал ситуацию для "РГ" руководитель АО "Кавминкурортресурсы" (крупнейший недропользователь КМВ) Евгений Левицкий.

По мнению первого заместителя министра экономического развития РФ Михаила Бабича, модернизация коммунальной инфраструктуры необходима Кавказским Минеральным Водам, чтобы сделать их более конкурентоспособными на рынке.

- Проблема обеспечения водоснабжения и водоотведения сегодня становится для нас краеугольной, - заявил Бабич на совещании в Ставрополе. - Предлагать качественные услуги при существующих изношенных системах невозможно. Однако привлечь инвестиции в их модернизацию тоже достаточно проблематично, так как нет свободных мощностей. Постараемся найти выход из ситуации и решение в ближайшем бюджетном цикле.

В управлении по информационной политике аппарата правительства Ставрополья сообщили, что реконструкция кавминводских очистных сооружений обойдется в 4,5 миллиарда рублей. Именно здесь обрабатываются сточные воды, поступающие из Кисловодска, Ессентуков, Пятигорска, населенных пунктов Предгорного района Ставрополья и Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии.

Всего же в Кавминводах планируется обновить 14 объектов инженерной инфраструктуры. Для этого потребуется более 21 миллиарда рублей. Мощность очистных сооружений после их обновления должна увеличиться в полтора раза.

Кроме того, не справляется с нагрузкой система отвода поверхностных вод в Пятигорске. Планируется построить новый ливневый коллектор. Уже разработана документация на объект. Но денег на эти проекты в краевом бюджете нет.

Согласно последней информации, минэкономразвития России и правительство Ставрополья планируют проработать возможность включения объектов коммунальной инфраструктуры Кавказских Минеральных Вод в госпрограмму социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. Если это удастся сделать, то вопрос может решиться уже в будущем году. Согласно же нынешнему распределению бюджета на финансирование курортов КМВ в 2021 году планируются направить 1,5 миллиарда рублей.

Тем временем

Правительство России приняло распоряжение, подготовленное минэкономразвития РФ, в котором идет речь о развитии Кисловодска до 2030 года. Перечень мероприятий дополнился новыми проектами, теперь их почти 100. Они направлены на создание социальной, транспортной, туристической и культурной инфраструктур. Предполагается, что в 2020 году будут реализованы проекты на 2,9 миллиарда рублей, а в 2021-м - на 3,8 миллиарда.

Часть социальной и туристической инфраструктур города будет построена и реконструирована за счет госпрограммы развития СКФО. Так, началось возведение двух школ, одна из которых рассчитана на 1000 мест, двух детских садов, в том числе с яслями. В планах - реконструкция четырех образовательных объектов. Кроме того, уже построены многофункциональные спортивные площадки в разных частях города и физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом.