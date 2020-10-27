В Чечне при ссоре со стрельбой два человека погибли, трое ранены

Во вторник сотрудники СК по Чеченской Республике возбудили уголовное дело по факту убийства двух лиц и покушения на убийство двух и более лиц. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации СК, 27 октября в три часа ночи в Ачхой-Мартановскую центральную районную больницу были доставлены пятеро местных жителей с огнестрельными ранениями. Двое из них на данный момент скончались.

Согласно предварительной информации ведомства, в этом районном селе между местными жителями произошла ссора, переросшая в драку с применением огнестрельного оружия.

Сейчас следствием устанавливаются причины и обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, что сегодня днем некоторые СМИ сообщили, что в числе участников этого конфликта якобы находились и сотрудники правоохранительных органов региона. Но на данный момент подтверждения этой информации от официальных структур не поступало.