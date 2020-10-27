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27.10.2020 15:52
Рубрика: Общество

Неубиваемый бой кирпича

На Северном Кавказе предлагают новые стройматериалы из местного сырья
Текст: Тимур Алиев, Юрий Гень
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 242(8296)
Представители Дагестанского государственного технического университета разработали технологию получения жаростойкого бетона из местного минерального сырья. В качестве наполнителей используются базальтовый гравий с республи-канского месторождения и бой керамического кирпича.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Томские ученые увеличили прочность сплавов, используемых в Арктике

По словам руководителя научной группы, декана архитектурно-строительного факультета ДГТУ Гаджимагомеда Хаджишалапова, в жаростойкий бетон, который можно использовать при температурах до 700 градусов Цельсия, добавлены активированный портландцемент, породы диабазовой группы и тонкомолотый кирпичный бой. Такой материал необходим для горной и цветной металлургии, нефтеперерабатывающей, химической и машиностроительной промышленности, при строительстве больших котельных и дымовых труб.

- Мы выпустили опытную партию жаростойкого бетона, который оказался дешевле, чем привозные огнеупорные материалы, - сообщил Гаджимагомед Хаджишалапов.

Крупных месторождений базальта в Дагестане нет. Зато в избытке присутствует диабаз, который практически не отличается от этой породы. Нет проблем и с обожженным боем кирпича - огромные отвалы скопились на местных кирпичных заводах.

При этом богатые месторождения базальта есть в других республиках СКФО - в Северной Осетии и Карачаево-Черкесии. Эта порода считается наиболее приемлемым сырьем для получения дешевых и экологически чистых изделий на основе композитных материалов. Уникальность базальтовых нитей в том, что по качеству они превосходят широко используемое стекловолокно, но при этом дешевле, чем углеродное волокно. В Стратегии социально-экономического развития СКФО до 2025 года производство стройматериалов, в том числе изделий из базальта, обозначено как приоритетное. Строительство заводов по переработке этого сырья могло бы кардинально повлиять на экономику регионов и обеспечить создание сотен рабочих мест.

Согласно исследованию ассоциации экономического взаимодействия "Северный Кавказ", в Карачаево-Черкесии разведано несколько месторождений базальта, которые в течение многих десятилетий оставались невостребованными, в том числе кластолавы базальтового состава для производства минерального волокна (месторождение Каракентское). К наиболее доступным источникам сырья относятся Каракентский участок юрских базальтов и выходы девонских зеленокаменно-измененных базальтов по рекам Уруп, Власенчиха и Большая Лаба.

- Одно из крупных месторождений Северной Осетии, запасы которого подтверждены, находится в верховьях реки Фиагдон - на мысе Арсикома в районе слияния рек Дзамараш-дон и Бугульт-дон, - рассказал корреспонденту "РГ" доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры прикладной геологии Северо-Кавказского горно-металлургического института (СКГМИ) Игорь Васьков. - Кроме того, есть еще два месторождения, но их запасы пока не подтверждены. Для добычи базальта необходим карьер. Другие способы в данном случае не подходят.

Фото: iStock
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По его словам, температура плавления базальта составляет около 1200 градусов по Цельсию. Поэтому материалы, которые из него делают, износостойкие и огнеупорные. Базальтовыми плитами выкладывают бункеры в доменных печах и сталеплавильных цехах, куда подают расплавленный металл. В то же время из него отливают декоративные элементы зданий, скульптуры, узорную плитку для мощения тротуаров. И все полученные изделия неизменно обладают чрезвычайной прочностью.

В Северной Осетии территория вдоль рек Бугульта-дон и Дзамараш-дон получила среди геологов название "Фиагдонская площадь".

- Ее прогнозные ресурсы - около 28 миллионов тонн, - сообщил кандидат геолого-минераловедческих наук, ведущий научный сотрудник ФГУП "ЦНИИгеолнеруд" Евгений Беляев. - В целом суммарные прогнозные запасы сырья для производства базальтового волокна в Северной Осетии оцениваются более чем в 60 миллионов тонн.

Сейчас в республике разрабатываются проекты производства продукции на основе этого сырья. Однако для этого необходимо создать индустрию - разработать горнодобывающий карьер, проложить к нему дорогу и построить завод, то есть нужен серьезный инвестор.

- При переработке базальта 95 процентов затрат - это энергозатраты, - пояснил доцент СКГМИ Александр Палквой. - Ведь это фактически камень, который надо расплавить. В то же время продукции получается очень много. Например, из 12 тонн базальтовой руды (два грузовика) выходит около двух железнодорожных вагонов минеральной ваты-утеплителя.

Тем временем

Ученые ДГТУ, несмотря на скудное финансирование, занимаются и другими исследованиями в сфере создания новых строительных материалов из местного минерального сырья. В частности, они работают над использованием керамзита для изготовления блоков, которые требуются при теплоизоляции различных печей.

Гаджимагомед Хаджишалапов посетовал, что регион, обладая богатой минеральной сырьевой базой, практически не использует свои возможности для производства стройматериалов. "А ведь еще в XIX веке в селе Ботлих, где квартировался полк царской армии, казармы были покрыты черепицей, которая изготавливалась тут же, из местной глины. До сих пор возле села можно увидеть разрушенные печи тех времен", - добавил профессор.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Дагестан Махачкала СКФО Северная Осетия СКФО Карачаево-Черкесия

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