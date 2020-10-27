Одно из предприятий Дагестана приступило к изготовлению яхт. В этом году регион переживает туристический бум. Популярное место отдыха - Сулакский каньон (его протяженность - 53 километра, глубина - 1920 метров, по его дну течет река Сулак) летом посетили тысячи отдыхающих. Они выстраивались в большие очереди, чтобы попасть на прогулочные суда и покататься по дну самого глубокого каньона Европы.

Но, несмотря на наличие Каспийского моря и множества живописных водоемов и рек, этот вид туризма в регионе находится, можно сказать, в зачаточном состоянии, а энтузиасты до сих пор не могут получить место для яхт-клуба. Почему, выяснял корреспондент "РГ".

Директор предприятия, где начали изготавливать моторные яхты, Арсен Курбанов рассказал, что заниматься данным видом деятельности в компании начали еще в 2019 году. Но работу пришлось приостановить, так как не нашли на тот момент рынок сбыта.

- Но, увидев популярность водных прогулок в нынешнем году, производство решили возобновить. До конца года будут готовы первые экземпляры - прогулочные яхты на шесть и восемь мест, - сообщил Курбанов.

Сборка такого судна - довольно затратное дело. Пока предприятие обходится собственными силами и средствами. Однако в минпромторге Дагестана недавно обещали помочь.

- Производство яхт станет большим подспорьем для туристической отрасли региона. Министерство готово оказать предприятию всяческую поддержку для наращивания мощностей, помочь с получением заказов, - заявил глава ведомства Батыр Эмеев.

В Дагестане и до этого были энтузиасты, которые пробовали своими силами организовать изготовление яхт. Один из них - Арип Магомедов. Несколько лет назад он арендовал помещение и вместе с добровольцами приступил к строительству 19-метровой парусной яхты. Большая часть судна была уже готова, предстояли отделочные работы. Предприниматель мечтал создать яхт-клуб, который стал бы достопримечательностью Махачкалы. Но проект пришлось приостановить.

Арип не хочет говорить с журналистами на эту тему - слишком велико разочарование. Исполнительный директор Федерации парусного спорта Дагестана Мухтар Омаров рассказал корреспонденту "РГ", что проект не был завершен, потому что инвестор прекратил финансирование. Но ребята не отчаиваются, ищут нового.

Сам Мухтар давно обивает пороги дагестанских чиновничьих кабинетов с проектом организации в Махачкале яхт-клуба.

- Я куда только письма не писал! Мы хотим сделать клуб украшением города. Нашли подходящее место, но уже четыре года не можем оформить землю. Причем не просим никакой бюджетной поддержки, есть спонсоры, которые готовы вложить в проект немалые деньги, - рассказал Омаров.

По его словам, цена самой простой парусной яхты - 200-300 тысяч рублей, более комфортабельной и укомплектованной - около одного миллиона, то есть окупится она только за несколько лет, и то, если во время морского променада сажать на нее хотя бы десять человек, а стоимость билета установить в размере минимум 500 рублей. Яхт-клуб же сможет зарабатывать не только на катании туристов, но и на проведении парусных регат и разных спортивных соревнований. Есть и другой источник дохода - организация стоянки для маломерных водных судов.

- Мы проводили опрос среди любителей водного отдыха. Многих интересует спуск по Волге к Каспийскому морю с условием, чтобы на побережье можно было поставить яхту на причале и отправиться на экскурсию. Поток туристов в республику растет очень быстро, и надо организовывать новые формы отдыха. Спонсоры готовы вкладывать деньги, но нужны налоговые льготы и другая поддержка от государства, - считает директор Федерации парусного спорта.

Власти Дагестана заявляли о намерении развивать в республике морской круизный и яхтенный туризм. Сейчас в РД нет необходимой прибрежной инфраструктуры для приема пассажирских судов и яхт, сервисной базы, подготовленных специалистов. Зато имеются далеко идущие планы.

- Стратегией развития российских морских портов в Каспийском бассейне, железнодорожных и автомобильных путей к ним предусмотрено строительство и ввод в эксплуатацию пассажирских терминалов: причальной набережной для круизных судов, яхт и катеров в порту Махачкалы, строительство морского вокзала для круизных судов, яхт и катеров в Дербенте, - ранее сообщал глава минтуризма РД Расул Ибрагимов.

Корреспондент "РГ" поинтересовался в министерстве, на каком этапе находится реализация этих планов, но ответ на запрос к моменту публикации материала не поступил.

Тем временем Мухтар Омаров мечтает об организации крупных всероссийских и международных соревнований по парусному спорту в республике. Опыт у него уже есть, хотя и не сказать, что положительный. В 2014 году в Дагестане проводился этап международной регаты крейсерских яхт "Золотой нактоуз". Однако яхтсмены из казахстанского города Актау не смогли войти в махачкалинский порт, чтобы принять участие в соревнованиях. Как пояснили пограничники, в международную гавань разрешено входить только торговым кораблям. В отношении яхт и пассажирских судов других видов в каждом случае принимается отдельное решение на уровне правительства РФ.

О необходимости поощрять яхтенный туризм и парусный спорт в стране говорят уже не первый год. В Крыму профильный комитет республиканского парламента взялся разрабатывать законопроект о яхтенном туризме, пока на региональном уровне. По словам председателя комитета Алексея Черняка, этот вид отдыха является одним из наиболее прибыльных во всем мире. Но в России он очень слабо представлен.

- Эта характерно и для Краснодарского края, Калининградской области, Санкт-Петербурга и других субъектов, где есть не только море, но и водохранилища, озера и реки. Хотя парусным спортом занимается очень много людей на территории России, - отметил Черняк.

При этом в Турции, по его словам, более 360 компаний задействовано в строительстве, ремонте и переоборудовании яхт, катеров и лодок.

- Ежегодно граждане России только на стоянку и обслуживание своих яхт за границей тратят более 200 миллионов евро, - посетовал парламентарий. - Им просто негде ставить и обслуживать суда у нас в стране. К примеру, в Крыму марин нет. Есть несколько сотен причалов, построенных еще в советское время, но большинство из них разрушены. У нас большой потенциал для яхтенного туризма и создания сопутствующей инфраструктуры. Однако в приоритете должно быть не восстановление старых портов, нужны новые проекты, соответствующие современным реалиям.

В то же время понятно, что одними платежами за аренду места для судна строительство марины не окупить. Нужно получать прибыль от дополнительных услуг, например обслуживания и ремонта яхт. Все это в итоге даст мультипликативный эффект - у туристов появится потребность в дополнительной инфраструктуре: гостиницах, ресторанах, развлекательных комплексах.

Так, по оценкам экспертов, реализация программы яхтенного туризма в Азово-Черноморском регионе позволит создать более двух тысяч новых рабочих мест только в Крыму, обеспечит дополнительный оборот малых и средних компаний, занятых в обслуживании маломерных судов, на уровне трех миллиардов рублей в год.

В Краснодарском крае уже разработана концепция яхтенных марин на Черноморском побережье. Речь идет о строительстве 18 портов на количество яхт от 150 до 600 в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Сочи и Туапсинском районе.

- Помимо привычных санаториев и гостиниц, нужно сделать акцент на яхтенном туризме - на него сегодня есть спрос у наших туристов, - заявил глава региона Вениамин Кондратьев. - Сеть марин может объединить все Черноморское побережье. Этот пункт мы предлагаем включить в новый туристический национальный проект.