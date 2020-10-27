В микрорайоне имени Александра Космодемьянского открылся самый крупный в регионе и на всем Северо-Западе физкультурно-оздоровительный комплекс. Новый ФОК "АВТОТОР-Арена" площадью 42 тысячи квадратных метров, оснащенный по международным стандартам, с 50-метровым бассейном олимпийского класса, сертифицированным FIFA крытым футбольным полем, универсальным спортзалом дает возможности для занятий 23 летними олимпийскими видами спорта. Впервые в стране спортивная инфраструктура такого уровня построена без привлечения бюджетных средств, исключительно силами частной компании.

Инвестиции в людей

- Это яркий пример успешного взаимодействия государства и бизнес-сообщества, когда компания уделяет огромное внимание развитию социальной инфраструктуры и делает все необходимое для создания самых комфортных условий для занятий спортом, - подчеркнул на торжественном открытии спорткомплекса министр спорта РФ Олег Матыцин. - Я уверен, что тысячи мальчишек и девчонок придут в "АВТОТОР-Арену" заниматься любимыми видами спорта. Сегодня именно спорт является самым ярким и самым успешным средством сделать наших детей гордыми за свою страну.

- Мы, конечно, стараемся развивать массовый спорт в регионе, строим новые ФОКи и спортплощадки. Но такого грандиозного строительства спортивного объекта в нашем регионе не было давно. Я уверен, что этот комплекс будет востребован для ежедневных занятий. На его базе будут заниматься физической культурой и спортом не только сотрудники компании, но и жители Калининграда, наши спортсмены. Он станет замечательным центром спортивной и культурной жизни города, подарит возможность детям и взрослым вести здоровый образ жизни. Здесь будут проходить соревнования областного и всероссийского уровней, расти новые чемпионы и участники Олимпийских игр, - отметил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он добавил, что в следующем году в бюджет закладываются средства, чтобы в новом ФОКе могли заниматься бесплатно спортсмены более чем десяти различных федераций.

- В олимпийском 2014 году мы здесь закладывали камень, благодарили за смелую затею Владимира Щербакова. А сейчас, в 2020-м, видим, что пандемия отменила даже Олимпийские игры в Токио, но никак не повлияла на сроки и на готовность этой замечательной арены, которая даст старт и новые возможности тем, кто хочет быть сильным, ловким и вести здоровый образ жизни, - сказал в своем видеообращении знаменитый спортсмен Александр Карелин, Герой России, трехкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, 12-кратный чемпион Европы по греко-римской борьбе. - Особый повод для моей благодарности - то, что в этом большом современном комплексе будет зал борьбы.

- Уверен, что новый физкультурно-оздоровительный комплекс повысит привлекательность спорта и здорового образа жизни, в первую очередь, для молодежи, - подчеркнул главный акционер АВТОТОР Сергей Щербаков, поблагодарив за поддержку проекта Министерство спорта России и правительство Калининградской области.

Стремление обеспечить полезный досуг и здоровый образ жизни своих сотрудников выросло в самый масштабный социальный проект компании в Калининградской области. Автопредприятие известно своими постоянными крупными расходами на поддержку талантливых земляков, детей, молодежи и старшего поколения, образовательных и культурных учреждений, спортивных мероприятий и разного рода благотворительность. А затраты на строительство ФОКа руководство АВТОТОР считает инвестициями в здоровье своих работников и социальное развитие Калининградской области в целом.

По словам председателя Совета директоров АВТОТОР Валерия Горбунова, в проект уже инвестировано более 2,2 миллиарда рублей. И это еще не все, ведь предприятие взяло на себя также и затраты по дальнейшему содержанию ФОК. Как отметил Валерий Горбунов, возведение "АВТОТОРАрены" является примером выполнения задач, поставленных в стратегии развития физической культуры и спорта в России, ход реализации которой в начале октября этого года обсуждался на Совете по развитию физкультуры и спорта при Президенте РФ.

Бассейн для олимпийцев и младенцев

ФОК - это настоящий Дворец спорта, огромный, светлый, просторный. Бассейн олимпийского класса длиной 50 метров, шириной 25 метров и глубиной три метра сертифицирован по стандартам Международной федерации плавания - FINA. Это уникальное сооружение, единственное в области, его оборудование превосходит все стандарты и нормы для олимпийских бассейнов в России и Европе.

Как поясняет руководитель ФОК "АВТОТОР-Арена" Виктор Мартын, здесь установлена передвижная платформа, которая позволяет буквально движением руки - поворотом колеса - менять длину бассейна и проводить соревнования на разные дистанции, а еще - разделить чашу на две части и вести в них занятия одновременно. Подъемное дно может изменять глубину, чтобы заниматься плаванием тут могли и взрослые, и дети - есть даже "лягушатник" для младенцев. Доступна водная среда и для пожилых людей, инвалидов, есть возможность проведения реабилитации больных с болезнями опорно-двигательного аппарата. А расслабиться после нагрузок можно в СПА-центре: тут десять саун, турецкий хаммам и солярий.

В 50-метровом бассейнеолимпийского класса ужезанимаются юные синхронистки. Фото: Пресс-служба АВТОТОР

В бассейне действует многоуровневая система очистки с ультрафиолетом, так что качество воды соответствует уровню питьевой. Контролируется оно непрерывно: система водоподготовки полностью автоматизирована, информация обо всех текущих параметрах выводится на центральный пульт управления, а также на удаленный доступ через интернет.

Игры на паркете

Многофункциональный универсальный зал на первом этаже - это огромное помещение площадью три тысячи квадратных метров, с высотой 20 метров. В нем можно одновременно тренироваться на трех баскетбольных и трех волейбольных площадках, а еще здесь есть площадки для гандбола, мини-футбола и большого тенниса. Профессиональное покрытие - специальный пружинистый спортивный паркет с резиновым протектором - малотравматично и обеспечивает дополнительную безопасность.

Вообще все оборудование и спортинвентарь зала соответствуют регламентам международных федераций игровых видов спорта. Например, сертифицированные Международной федерацией баскетбола (FIBA) мобильные самораскладывающиеся баскетбольные фермы голландского производства. Поэтому здесь можно проводить как полноценные тренировки, так и турниры международного уровня. Здесь предусмотрены телескопические трибуны на тысячу мест. Есть в ФОКе также залы бокса, борьбы, хореографии, аэробики, йоги, зона "Фитнес".

Впервые в стране спортивная инфраструктура такого уровня построена без бюджетных средств, силами частной компании

Необъятные потолки "АВТОТОР-Арены" позволяют оборудовать тут самый большой в России крытый скалодром, открытие которого планируется в следующем году. Его высота - 17 метров, именно такой параметр утвержден в мире после того, как скалолазание стало олимпийским видом спорта. Соблюсти этот критерий трудно, залы такой высоты - редкость, но калининградским спортсменам-скалолазам повезло. Их в области 850, причем пятеро из них входят в состав российской сборной. В ближайшей перспективе будет обеспечено место не только для круглогодичных тренировок, но и для соревнований любого уровня, включая олимпийский.

В универсальном зале можноодновременно тренироваться натрех баскетбольных и трехволейбольных площадках. Фото: Пресс-служба АВТОТОР

Одобрено FIFA

Предмет особой гордости автопредприятия - футбольный манеж, оборудованный полем с синтетическим газоном, которое монтировала немецкая компания Polytan - мировой лидер в производстве спортивных покрытий.

Это единственное крытое футбольное поле в России, обладающее сертификатом FIFA, который был торжественно вручен главному акционеру АВТОТОР Сергею Щербакову в декабре прошлого года. Эксперты главной футбольной организации мира проводили тестовые замеры поля на разных этапах его формирования и пришли к выводу, что все параметры соответствуют установленным требованиям.

На этом поле смогут тренироваться как школьные футбольные команды, так и звезды мирового футбола. Сертификат FIFA позволяет проводить здесь любые матчи, вплоть до чемпионатов мира. И, безусловно, сюда теперь переедет Международный турнир по мини-футболу "Зимний мяч АВТОТОР", который компания проводит уже пять лет.

Это единственное крытое футбольное поле в России, обладающее сертификатом FIFA. Фото: Пресс-служба АВТОТОР

Ворк-аут доступен всем

Территория вокруг ФОКа оборудована для самых разных занятий уличным спортом: беговые дорожки длиной сто метров, площадки для мини-футбола, волейбола, баскетбола, открытая тренажерная площадка, скейт-парк и памп-трек для велосипедистов. Есть здесь крытый корт для бадминтона и тенниса и детский городок.

Кстати, как рассказал Валерий Горбунов, все оборудование для ворк-аута произведено на заводе АВТОТОР, в специально созданном для этого механическом и столярном цехе. Предприятие готово производить подобное оборудование для нужд Калининградской области, расширяя свой вклад в импортозамещение.

За оградой ФОКа появилась новая достопримечательность и точка притяжения жителей микрорайона - Спортивный парк. Раньше здесь, рассказывают местные жители, была запущенная и неухоженная лесополоса, популярная у невзыскательных любителей выпить на природе и оставить за собой кучи мусора. В благоустройстве этой территории участвовали и сотрудники автопредприятия, когда на производстве возникла вынужденная пауза из-за пандемии коронавируса. Каждому, кто захотел тут потрудиться, начислялась зарплата, на месте было организовано бесплатное питание.

В новом ФОКе есть залы бокса, борьбы, хореографии, аэробики, йоги. Фото: Пресс-служба АВТОТОР

Из будущего парка было вывезено несколько грузовиков мусора и сухостоя. Теперь светлый, вычищенный сосновый бор у "АВТОТОР-Арены" мало напоминает прежние мрачные заросли, здесь смонтировано освещение и системы видеонаблюдения, установлены скамейки для отдыха, детские и игровые площадки и даже уникальная полоса препятствий из 18 объектов - практически на таких же тренируются бойцы морской пехоты. В парке проложены прогулочные и велосипедные дорожки с различным покрытием. Местные жители предлагали уложить здесь асфальт, но руководство АВТОТОР выбрало более экологичный вариант, не вредящий корневой системе деревьев. Нашли оригинальное решение и для детских площадок: они тоже изготовлены на заводе с использованием металлических конструкций из производственных отходов. Как говорит старший вице-президент по проектам в Калининградской области "АВТОТОР Холдинг" Владимир Кривченко, предприятие готово обеспечить всю область такими детскими площадками, и они будут дешевле тех, что сейчас завозятся из других регионов.

Кстати

В ФОК "АВТОТОР-Арена" завершается комплектование персонала и тренерского состава, вскоре спорткомплекс начнет принимать посетителей. Здесь будут работать спортивные секции по следующим направлениям: плавание, водное поло, синхронное плавание, водные лыжи, футбол, скалолазание, баскетбол, волейбол, теннис, настольный теннис, гандбол, борьба, боевые единоборства, художественная гимнастика, прыжки на батуте, бокс, йога, фитнес, аэробика, пилатес, бальные танцы.