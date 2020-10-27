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27.10.2020 14:34

Интеллект на продажу

Текст: Валерий Платонoв (участник бизнес-дуэта "Кубит", идеолог Интеллектуального потока)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 242(8296)
Для многих будет открытием, но рынок k2b (knowledge to business), рынок интеллектуальных продуктов, уже не такой молодой. Он активно развивается и имеет уже сложившуюся экосистему. Этому рынку нужна четкая трансформация, которая позволит поднять не только профессиональный престиж людей, занимающихся интеллектуальным трудом, но и их доход. В эпоху развития "цифры" и искусственного интеллекта эти смыслы приобретают особое значение.

В 2016 году нами было создано экспертное сообщество интеллектуалов, заинтересованных в развитии и популяризации интеллектуальных услуг в России. Мы назвали его Интеллектуальный поток. За четыре года существования этого движения у производителей и потребителей интеллектуальных услуг сформировалась осознанная потребность стать частью этой экосистемы и сделать ее более емкой и технологичной.

Как стриминг превратился в новый формат коммуникации с потребителем

Исследование, проведенное в 2019 году и охватившее 600 компаний из разных сфер деятельности в 15 городах России, в очередной раз подтвердило, что знания и интеллектуальный капитал составляют основу современной экономики и становятся главными драйверами роста в создании добавленной стоимости и новых рабочих мест, а также основным источником накопления капитала. Без научных знаний, решений и практик невозможны дальнейшая цифровизация и роботизация.

До сегодняшнего дня интеллектуальная деятельность была структурирована только через разобщенные профильные организации. То есть не было внятного инструмента, который в режиме реального времени позволяет проводить категоризацию интеллектуальных товаров и услуг и контролировать процесс ведения сделок между владельцами интеллектуальных бизнесов и заказчиками.

В феврале 2020 года группа единомышленников поставила цель структурировать существующую экосистему интеллектуального предпринимательства России. За время работы над проектом было проведено более 25 публичных встреч, и он стал продуктом коллективного разума и труда.

Итог такой работы - презентация первой Санкт-Петербургской Интеллектуальной биржи. Интеллектуальная биржа - инновационная электронная площадка, которая предлагает два варианта объединения участников рынка k2b: по признаку заинтересованности в совершении сделок и по принципу профессионального отношения к самому рынку.

Без научных знаний и практик невозможны цифровизация и роботизация

Такой подход позволяет охватить экосистему целиком, а не только отдельные ее части. Это и кооперационный проект "Союз интеллектуального предпринимательства", и становление маркетплейса путем создания профильной википедии, и постоянные исследования рынка, и профессиональные конкурсы.

Фото: iStock
Запущен сайт для получения ИТ-грантов

Этот цифровой сервис, с одной стороны, закрывает потребность мастеров интеллектуального труда в публичном пространстве для самореализации, а с другой - позволяет проявить рынок k2b и сделать его более доступным для всех заинтересованных лиц. Также здесь предусмотрена автоматизированная поддержка деятельности продавцов, покупателей и других участников биржи.

Нашей главной целью было сделать рынок k2b максимально устойчивым, открытым и понятным для всех участников. Будучи частью экосистемы, биржа позволяет коллективно формировать карту рынка k2b.

Такой комплексный подход может дать новый импульс в развитии интеллектуального предпринимательства и сделать его одним из драйверов российской экономики.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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