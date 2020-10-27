На фестивале "Послание к человеку" покажут "Землю кочевников"

Фильм "Земля кочевников" (Nomadland) Хлои Чжао компания Disney Studios выпустит в широкий прокат в России 4 февраля 2021 года. Картина получила "Золотого льва" - главную награду 77-го Международного кинофестиваля в Венеции, а также Приз зрительских симпатий 45-го Международного кинофестиваля в Торонто (TIFF). Однако жители и гости Санкт-Петербурга смогут увидеть фильм уже 3 ноября 2020 года в кинотеатре "Аврора" - он откроет XXX Международный кинофестиваль "Послание к человеку".

Литературная основа картины - документальная повесть Джессики Брудер "Земля кочевников: Выживая в Америке в двадцать первом веке". О сюжете картины известно, что главная героиня - Ферн (Фрэнсис МакДорманд) остается без работы и без дома, когда во время экономического кризиса закрывается единственная фабрика в ее небольшом городке. Единственный выход для Ферн - погрузить свой небогатый скарб в фургон и стать одной из племени современных кочевников, путешествующих от штата к штату в поисках сезонного заработка. В фильме снялись настоящие кочевники - Линда Мэй, Шарлин Свэнки и Боб Уэллс, которые стали для Ферн наставниками и товарищами в бесконечном путешествии по просторам США.

Фрэнсис МакДорманд выступила и как продюсер картины. Ее коллега - Питер Спирс. Для Хлои Чжао это первый совместный проект с Searchlight Pictures, в то время как Фрэнсис МакДорманд снимается уже в пятом фильме студии. Среди ее предыдущих работ с этими партнерами - фильм-сенсация "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", за роль в котором актриса была удостоена премии Американской киноакадемии "Оскар". В США фильм "Земля кочевников" выйдет уже 4 декабря.