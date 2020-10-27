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27.10.2020 12:31

"Однушки" в тренде

Петербург и Ленобласть стали лидерами по числу строящихся однокомнатных квартир
Текст: Алексей Стригин (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 242(8296)
Агентство ДОМ.РФ опубликовало "Обзор рынка многоквартирного жилищного строительства" за третий квартал 2020 года. Согласно данным, в среднем по стране на 100 строящихся квартир приходилось 54 однокомнатных, 32 двухкомнатных, 13 трехкомнатных и одна квартира с четырьмя и более комнатами.

При этом строительство более 80 процентов многокомнатных квартир (с четырьмя и более комнатами) осуществлялось всего в шести регионах: в Москве (42 процента), Санкт-Петербурге (13 процентов), а также в Московской области, Красноярском крае, Республике Башкортостан и Новосибирской области. Интересно, что 65 процентов квартир, строящихся в Петербурге, - однокомнатные. Опережает этот показатель только Ленинградская область - там этот показатель достигает 76 процентов. Таким образом, эти два региона стали лидерами в стране по строительству небольших квартир.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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В рейтинг регионов, в которых в объеме новостроек доминируют "двушки", из СЗФО вошла Калининградская область (38 процентов). В рейтинг федеральных округов со значительным объемом "трешек" регионы СЗФО не попали. Что касается этажности новых домов, то фактически все регионы стараются строить меньше объектов, но выше, регионы СЗФО в этой позиции особо не выделяются. Так, в Петербурге новых домов с 17 этажами и выше 41 процент, в Ленобласти - 21, в Калининградской - шесть.

В среднем по стране на 100 строящихся квартир 54 — однокомнатные

- Рост объема новых проектов отражает общее восстановление рынка жилищного строительства после замедления, произошедшего весной из-за пандемии коронавируса и ее последствий. Девелоперы запускают все больше новых проектов, поскольку видят восстановление продаж до уровней, достигнутых до пандемии, и положительно оценивают дальнейшую динамику спроса, - прокомментировал данные заместитель руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов.

Также стоит отметить, что объемы запуска новых проектов в третьем квартале 2020 года оказались несколько ниже, чем за аналогичный период прошлого года (7,7 против 8,2 миллиона квадратных метров).

Мнение

(Комментарий подготовлен газетой "Комсомолец Каспия", Астрахань)

Ольга Хворова, обозреватель, ведущая рубрики "Недвижимость":

В Астрахани также прослеживается общероссийский тренд на уменьшение площадей квартир и переориентирование застройщиков на бюджетные однокомнатные варианты. Доля относительно недорогих однокомнатных и двухкомнатных квартир заметно увеличивается в каждом запускаемом проекте.

Проектировщики жилых комплексов разных форматов активно эксплуатируют идею квартир-студий, евро-2, евро-3, евро-4. Однокомнатные студии по метражу тоже "ужались", в продаже появились малютки от 22 квадратных метров.

Жилые комплексы комфорт-класса теперь предлагают трешки меньших площадей: от 70 до 90 квадратных метров. Эконом-варианты не превышают хрущевские 60-65 метров. Трехкомнатные квартиры в 120-160 квадратов, которые были во многих новостройках 8-12 лет назад, ушли в прошлое.

Это расширенный вариант текста, сокращенный опубликован в печатной версии

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Юг России СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Ленинградская область ЮФО Астраханская область

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