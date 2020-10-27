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27.10.2020 14:18

Продавец, не кашляй

Петербургским предприятиям предложили вакцинировать персонал
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 242(8296)
В петербургские магазины и кафе стали приходить письма от городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле с рекомендацией сделать сотрудникам прививки от гриппа. В частности, компаниям предлагают вакцинировать не менее 75 процентов персонала.

Как сообщила "РГ" Анна Титоренко, пресс-секретарь вице-губернатора Петербурга Владимира Елина, комитет руководствовался рекомендациями городского управления Роспотребнадзора. Петербургские санитарные врачи настоятельно советуют сделать прививки от гриппа работникам транспорта и сферы обслуживания.

Фото: Алексей Михайлов/Мурманская область
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Планка в 75 процентов обозначена Роспотребнадзором.

К слову, всего в Петербурге в рамках прививочной кампании от гриппа планировалось вакцинировать порядка 60 процентов сотрудников. На 12 октября, по данным Роспотребнадзора Северной столицы, в Петербурге прививку успели сделать 25,6 процента жителей города. Всего вакцины получили один миллион 377 тысяч 340 человек. Причем за счет дополнительных источников финансирования вакцины получили порядка 150 тысяч петербуржцев. В основном это работники крупных предприятий, там не отправляли сотрудников в поликлиники, на заводах и фабриках самостоятельно закупали вакцины, приглашали врачей.

Представители бизнеса спокойно отнеслись к инициативе Смольного

Но малый бизнес, конечно, такие мероприятия себе позволить не может. Однако, как говорят в Смольном, никто не запретит директору предприятия попросить сотрудников сделать прививки в поликлинике или на передвижном пункте вакцинации. На таких пунктах людям не выдают документов, подтверждающих факт сделанной прививки, но справок от людей и не требуется.

- Нам важно, чтобы работники предприятий провели беседы с сотрудниками и получили данные, сколько человек фактически сделали прививки, - отметила Анна Титоренко.

Представители бизнеса спокойно отнеслись к инициативе Смольного.

- На сегодняшний день жители города действительно находятся в определенном стрессовом состоянии, вызванном увеличивающимися показателями заболевания коронавирусной инфекцией, а также значительными показателями по смертности. Это в любом случае стимулирует граждан максимально обезопасить себя от любых инфекционных заболеваний, в том числе от гриппа. Поэтому инициативу о 75-процентном охвате вакцинацией сотрудников предприятий торговли и общепита считаем целесообразной в текущей эпидемиологической ситуации, - сообщил "РГ" председатель Санкт-Петербургского регионального отделения "Деловой России" Дмитрий Вячеславович Панов.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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