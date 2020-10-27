Обширный список преференциальных территорий для бизнеса может существенно сократиться, поскольку не все они оправдали себя. Вице-премьер Юрий Трутнев поручил проанализировать деятельность данных территорий и ликвидировать те, которые являются неэффективными. По его словам, сейчас в РФ действуют 33 особые экономические зоны (ОЭЗ), 90 территорий опережающего развития (ТОР) в моногородах и закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО), 22 ТОР на Дальнем Востоке и одна ТОР в Арктике.

- Пустых особых экономических зон и территорий опережающего развития нам точно не надо. Девяносто преференциальных территорий в моногородах - огромное количество. Убежденности в их эффективной работе у меня нет, - подчеркнул Юрий Трутнев.

По данным Счетной палаты РФ, подавляющее большинство "опережающих" зон не показали никакого опережения. В частности, с 2014 года особые экономические зоны израсходовали 157 миллиардов рублей из бюджетов разных уровней. При этом из 22 тысяч новых рабочих мест в 26 ОЭЗ в 2019 году 59 процентов пришлись на четыре особые экономические зоны: "Алабуга", "Технополис", "Липецк" и "Дубна".

- За период с начала своей работы и до 1 января 2019 года резиденты всех ОЭЗ инвестировали около 371 миллиарда рублей, - отметил аудитор Дмитрий Зайцев. - Объем выручки составил 717 миллиардов рублей. Если к особым экономическим зонам "Алабуга", "Технополис", "Липецк" и "Дубна" прибавить ОЭЗ "Санкт-Петербург", то получится, что их объем выручки составит 82,9 процента от ее общего объема по зонам.

По условиям деятельности таких зон строительство социальной, транспортной, инженерной и другой инфраструктуры все равно финансируется из бюджета. Что же касается территорий опережающего экономического развития в моногородах, которых насчитывается 90, то пока эти территории способствуют, скорее, оттоку денег из регионов, а не росту экономики. В качестве примера аудиторы приводят Дальний Восток, который в 2017 году недополучил 1,5 миллиарда, а в 2018 году - 2,4 миллиарда рублей из-за действующего режима ТОСЭР. Резиденты не выстраиваются в очередь, несмотря на то что минувшим летом для них в два раза снижены пороги по объемам капитальных вложений (с пяти до 2,5 миллиона рублей) и количеству создаваемых рабочих мест (с 20 до 10).

В моногородах Северо-Запада насчитывается 10 территорий опережающего социально-экономического развития разной степени успешности. В частности, в ТОСЭР города Кировска Мурманской области с 2017 года вошли девять резидентов, которые инвестировали около 100 миллионов рублей и создали 169 рабочих мест. Если учесть, что на начало 2020 года в городе проживало более 26 тысяч человек, то влияние преференциальной территории на экономику города сложно назвать существенным.

Резиденты не выстраиваются в очередь, хотя для них в два раза снижены пороги по объемам капитальных вложений и количеству создаваемых рабочих мест

- Мы надеялись, что благодаря смягчению условий ТОСЭР в Кировске станет более популярна. Однако вступил в силу пакет законов об арктических преференциях, который фактически заменяет режим ТОСЭР и в чем-то даже более выгоден для бизнеса, - считает вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова. - Как известно, Кировск благодаря своему расположению в Хибинских горах стал центром горнолыжного туризма в регионе. И все предприниматели из туристической сферы, которые намеревались стать резидентами ТОСЭР, войдут в число резидентов Арктической зоны РФ. В конечном счете это не так важно. Главное, чтобы инвестор пришел в регион и начал работать.

Но есть ли разница, каким образом стимулировать бизнес? Сейчас набор инструментов широкий - ТОР, ТОСЭР, АЗ РФ. Предприниматели выбирают для себя наиболее удобный набор мер поддержки.

В то же время эксперты отмечают, что оценивать эффективность преференциальных территорий необходимо с осторожностью. Если градообразующее предприятие в небольшом моногороде работает стабильно, попытки диверсификации могут по объективным причинам не достигать успеха. В этом случае под диверсификацией обычно рассматривают выведение из градообразующего предприятия непрофильных видов деятельности, например транспорта или общественного питания, или передачу тех или иных технических процессов отдельным юридическим лицам, уверен экономист Дмитрий Файков. Именно такова сегодня ситуация в Кировске. Несмотря на то что этот город имеет популярнейшие лыжные курорты, вряд ли стоит ожидать, что они смогут конкурировать с градообразующим горнодобывающим предприятием.

Безусловно, если градообразующее предприятие по объективным причинам вынуждено сокращать свою деятельность, то без диверсификации не обойтись, добавляет эксперт. И тогда ТОСЭР призваны и, как показывает существующая на сегодняшний день практика, помогают проводить не "шоковую", а постепенную диверсификацию экономики моногородов, которая не может везде идти одинаково.

Еще одна особенность заключается в том, что крупных инвестиционных проектов с заявленными объемами инвестиций более одного миллиарда рублей в ТОСЭР моногородов насчитывается не более пяти процентов. Что касается предприятий высокотехнологичных и наукоемких отраслей, зарегистрированных в качестве резидентов, то их единицы по всей стране. Например, резидентов, занимающихся информационными технологиями, на апрель 2019 года существовало всего два, и сегодня их количество вряд ли намного выше. Создание ТОСЭР пока нельзя назвать эффективным способом для привлечения инвестиций в удаленные города, хотя этот инструмент неплохо заманивает инвесторов в крупные.

Прямая речь

Иван Кулик, доцент кафедры экономики и менеджмента ТОГУ:

- Даже если полностью обнулить ставки по всем налогам и отчислениям в социальные фонды, это не позволит быстро поднять экономику арктических субъектов РФ. Кроме того, нужно решать проблему убыли населения в них, ведь такой подрыв рынка квалифицированного труда невозможно компенсировать преференциями. Важно поднимать качество жизни граждан в целом, действуя системно, а не точечно.

Мнение

(Комментарий подготовлен портал Ulus.Media, Республика Саха, Якутия)

Афанасий Федоров, доцент кафедры "Экономики и финансы" ФЭИ СВФУ, кандидат экономических наук:

- Для особо удаленных, труднодоступных территорий со сложными климатическими и транспортными условиями драйверов освоения, развития в горнодобывающих отраслях альтернативы для ТОРов не просматриваются. В долгосрочной перспективе формирования дальневосточными субъектами РФ новой твердой базы бюджетообразующих предприятий-налогоплательщиков для региональных бюджетов, также работодателей для жителей субъектов в лице резидентов ТОРов обязывает иметь ответственный подход к ним. Например, резиденты ТОР освобождаются от части налогов сроком от 5 до 10 лет. Бремя преференций несут вместе с федеральным центром также субъекты и муниципальные образования, преференции должны работать эффективно для всех уровней. С неэффективными потребителями преференций надо распрощаться.

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