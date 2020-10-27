Расшифровка генома мшанки приблизила ученых к лекарству от рака

Группа ученых из ИТМО, СПбГУ, а также Университета Нова Саутистерн из Калифорнии расшифровали геном мшанки, это малоизученное простейшее беспозвоночное животное, но в нем содержатся молекулы бриостатина, уникального вещества, которое способно манипулировать генетической активностью.

Сейчас бриостатин предлагают использовать для лечения онкологических заболеваний. Но провести масштабные эксперименты пока не получается, дело в том, что себестоимость бриостатина, получаемого из мшанок оказывается более чем в триста тысяч раз дороже золота.

Три года назад американские ученые научились синтезировать бриостатин искусственным образом. Но пока эта технология еще только совершенствуется, дело в том, что не совсем понятно, как в организме мшанок вообще синтезируются эти молекулы. Мшанки живут колониями на глубине пресных водоемов, большую часть жизни они не двигаются, поэтому их устройство упрощено до предела: их тело не сегментировано, они дышат всей его поверхностью, еду мшанкам прямо ко рту подносят потоки воды.

Чтобы понять, как мшанки синтезируют бриостатин, международная группа ученых и провела масштабное исследования генома. Главной сложностью здесь было выделить геном отдельной особи. Длина тела мшанок - 1-3 миллиметра и все их существование тесно связано с колонией. Поэтому ученые делали секвенирование не отдельной особи, а сразу группы. Кроме того, из полученных данных нужно было выделить геномы других микроорганизмов, которые живут рядом с мшанками. Для этого, как сообщает пресс-служба ИТМО, использовались специальные биоинформатические программы. В результате вычленения посторонней генетической информации, объем итоговых данных сократился на треть. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Data.

Ученые рассчитывают, что благодаря информации о геноме мшанки, исследователи, занимающиеся созданием препаратов на основе бриостатина, смогут получить прорывные данные и создать эффективные и доступные лекарства от онкологических заболеваний.