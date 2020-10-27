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27.10.2020 14:15

Есть на ночь вредно

Региональный общепит подстраивается под ограничения в связи с пандемией
Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 242(8296)
Осенняя волна эпидемии принесла рестораторам новый неприятный сюрприз в виде "комендантского часа", когда власти разрешают заведениям общепита работать только до 23.00. Несколько дней назад данный порядок был введен в Санкт-Петербурге. До 29 ноября 2020 года запрещена работа в ночное время заведений общепита, кроме тех, которые находятся на вокзалах, в аэропорту и на АЗС, сообщили в администрации города. Также введен запрет на досугово-развлекательную деятельность организаций общественного питания. Аналогичное решение принято относительно деятельности детских игровых комнат площадью более 50 квадратных метров, расположенных на территориях объектов торговли, общепита и в торгово-развлекательных комплексах.
В «туристических» регионах общепит ищет новые формы нестационарного обслуживания клиентов. Фото: Алексей Михайлов/Мурманская область В «туристических» регионах общепит ищет новые формы нестационарного обслуживания клиентов. Фото: Алексей Михайлов/Мурманская область
В «туристических» регионах общепит ищет новые формы нестационарного обслуживания клиентов. Фото: Алексей Михайлов/Мурманская область

- Передавать друг другу вирус в жарком танце сегодня не время, а есть после 23.00 вредно, - заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин. - Давайте чуть меньше потанцуем и пообнимаемся и дадим меньше работы нашей системе здравоохранения.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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В Архангельской и Мурманской областях "комендантский час" был введен еще раньше. Глава оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса в Архангельской области Артем Вахрушев аргументировал этот шаг почти в тех же выражениях, что и Евгений Елин: "На ночь кушать вредно".

Смягчить последствия "комендантского часа" возможно с помощью системы check-in, которую в тестовом режиме ввели с 19 октября в Москве по аналогии с опытом Австрии, Норвегии и Южной Кореи. Каждый посетитель должен будет зарегистрироваться с помощью QR-кода на входе. Если кто-то из посетителей заразится, все остальные присутствовавшие в заведении получат SMS-уведомление с рекомендацией о прохождении теста. Но в регионах и даже в Санкт-Петербурге внедрять эту меру пока не планируется. По словам Евгения Елина, это требует "большой технологической подготовки" и "за неделю этого не сделать".

Представители ресторанного бизнеса по-разному оценили эту меру. Если владельцы городских заведений общепита считают этот запрет непродуманным шагом, влекущим к потере доходов и закрытию ряда заведений, то в ресторанах и кафе отдаленных поселков говорят, что для них в ночной работе особого смысла нет.

- Наша основная статья доходов - обслуживание туристов, - отмечают в прибрежном ресторане села Териберка Мурманской области, которое стало одним из наиболее популярных туристических центров северо-западной части Российской Арктики. - Ночью к нам никто не приходит, так что "комендантский час" на нашей работе практически не сказывается.

Тяжелый период закончится, и тогда «коронавирусные» наработки общепита превратятся в точки роста

В "туристических" регионах заведения общепита ищут новые формы нестационарного обслуживания тургрупп. Уже изобретено немало новых форм работы, отмечает координатор федерального проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова. В Мурманской области несколько предприятий питания ушли в нестационарную сферу, оставаясь при этом в поле оригинальной арктической кухни. Один из ресторанов приобрел фуд-трак и успешно торгует с него готовыми блюдами. Наиболее удачным оказался вариант перехода на нестационарное питание организованных групп туристов.

- Например, летом для тургрупп готовится еда на свежем воздухе на костре, - рассказала эксперт. - Так делается везде, где развит экологический туризм, подразумевающий долгое пребывание туристов под открытым небом. В этих регионах приобрела большую популярность услуга пикников с региональной кухней. Все, кто сориентировался на подобный формат, оказались в выигрыше и остались на плаву. Нет сомнений, что эта практика будет продолжена и расширена.

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Правда, зимой пикник под открытым небом вряд ли может быть популярен, если только речь не идет об экстремальных зимних путешествиях для самых подготовленных. Но зимой приобретает актуальность доставка готовых блюд в ланч-боксах для туристов прямо в автобусы, подчеркивает Екатерина Шаповалова. Это позволяет организовать качественное питание для участников автотуров на протяженные расстояния, когда нет возможности делать полноценные пит-стопы. Качество еды при этом остается на ресторанном уровне.

Развивающаяся практика доставки готовой еды и торговли навынос поставила перед общепитом новые задачи. Просто доставить клиенту еду - мало, убежден генеральный директор DUNI RUS Антон Хитров. По его словам, самые частые проблемы - отсутствие адаптированного под доставку меню, несоответствие размеров порций. Даже самый вкусный шашлык будет выглядеть неаппетитно, "потерявшись" в огромном безликом контейнере. Немало проблем может создать неправильный выбор упаковки - отсутствие герметичности, непродуманные виды "холодных" и "горячих" контейнеров, невозможность их разогрева в микроволновой печи.

- Все это приводит к потере доверия как у постоянных, так и у новых клиентов, к разочарованию и отказу от дальнейшего общения с брендом, - считает эксперт. - Рестораторы тратят огромные бюджеты на маркетинг, вкладываются в стоимость каждого контакта, закладывают изначальную убыточность первых трех заказов, а в итоге досадные мелкие ошибки - упаковка, личность доставщика, невнимание к дополнительным запросам клиента - приводят к потере всех вложений. Клиент уходит к конкурентам, и его крайне сложно вернуть.

Качество упаковки неизбежно зависит от стоимости заказа, добавляет Екатерина Шаповалова. Действительно, дешевая упаковка сказывается на качестве исполнения заказа не в лучшую сторону. Предприятия "Гастрокарты" предлагают экологическую биоразлагаемую упаковку, но она имеет более высокую стоимость.

Период существования "комендантского часа" вряд ли будет очень протяженным, и главное сегодня - сохранить клиента, предлагая ему качественные и оригинальные блюда арктической или любой другой кухни вкупе с новыми формами их подачи, убежден президент ассоциации "Арктические гиды" Владимир Онацкий. Падение доходов в этой ситуации - неизбежность. Но тяжелый период неизбежно закончится, и тогда "коронавирусные" наработки общепита превратятся в точки роста.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область СЗФО Санкт-Петербург

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