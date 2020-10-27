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27.10.2020 13:28

Вложиться в стены

Петербуржцы пытаются сохранить свои сбережения, инвестируя в недвижимость
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 242(8296)
Спрос на ипотеку в новостройках за год вырос в три раза. К такому выводу пришли аналитики сервиса ДОМ.РФ, проанализировав число ипотечных заявок. Причем все рекорды здесь бьет Петербург, где, по данным Росреестра, с мая по октябрь было заключено свыше 11,9 тысячи сделок по программе субсидирования. Для сравнения: в Москве этот показатель составляет 3,28 тысячи. Эксперты уверены: ажиотажный спрос на квартиры в Петербурге вызван желанием граждан сохранить свои сбережения. К чему все это может привести, разбиралась корреспондент "РГ".
Предложение на первичном рынке сокращается, как и число новых строек. Фото: Сергей Николаев/РГ Предложение на первичном рынке сокращается, как и число новых строек. Фото: Сергей Николаев/РГ
Предложение на первичном рынке сокращается, как и число новых строек. Фото: Сергей Николаев/РГ

В целом по стране в структуре ипотечных кредитов на новостройки приходится порядка 33 процентов. Остальное - вторичка. Но год назад доля первички составляла порядка 25 процентов.

Петербург и Ленобласть стали лидерами по числу строящихся однушек

В Петербурге ситуация другая - в Городе на Неве, по данным ЦИАН, на новостройки приходится 50 процентов ипотечных сделок. Почему люди стали массово вкладываться в недвижимость?

Ответ можно найти в документах мониторинга Агентства по страхованию вкладов. В Петербурге средний объем депозита составляет 440 тысяч рублей. Этого вполне хватает, чтобы взять ипотечный кредит, причем субсидированный, где достаточно иметь 15 процентов от цены квартиры. Для сравнения: на "вторичке" многие банки настаивают на том, чтобы клиент отдавал не менее 20 процентов.

В других крупных городах такая схема невозможна. Так, по данным Росстата, весной в Башкирии средний размер депозита составлял порядка 103 тысяч рублей, при том что в Уфе цена квадратного метра составляет около 70 тысяч рублей. Поскольку дешевле двух миллионов рублей жилье в столице Башкирии купить сложно, то очевидно, что депозита на первоначальный взнос не хватит. Похожая ситуация и в других городах-миллионниках.

Важным фактором стало и то, что с субсидированной ипотекой квартиру в Петербурге смогли позволить себе те, кто рассчитывал взять жилье в Ленобласти. К слову, в соседнем регионе зарегистрировано 3,8 тысячи субсидированных ипотечных сделок.

Ажиотажный спрос на жилье привел к росту цен в городе, причем резкому. Дело в том, что весной в Петербурге наблюдался дефицит предложения: в начале пандемии застройщики заморозили вывод на рынок новых объектов. Летом работа строительного комплекса вернулась в обычный режим, но ценовой маховик было уже не остановить: согласно исследованию Global Residential Cities Index, Петербург оказался на пятом месте в мире по росту цен на жилье с показателем 16,2 процента.

Руководитель комитета по ипотеке Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Максим Ельцов говорит, что по некоторым объектам рост цен составил 20 процентов.

- Создается ощущение, что люди буквально затариваются (прошу прощения за жаргонизмы) бетонометрами. Очевидно, они делают ставку на ослабление рубля и то, что в дальнейшем за счет инфляционного разгона ипотеку будет все проще обслуживать, - говорит Ельцов.

- Сейчас очень много людей, которые покупают жилье с точки зрения инвестиций, некоторые люди покупают "оптом" по две-три квартиры. Мы разделяем опасения, что эта история нам еще аукнется, - отмечает директор филиала "Ипотека.Центр" Иван Зинченко.

Многие эксперты считают, что никакого ипотечного пузыря нет. В частности, по словам Ольги Наследовой, руководителя ипотечного центра Объединенной группы риелторских компаний, несмотря на снижение ставок, требования у банков к заемщикам достаточно строгие. И неплатежеспособный человек, который, например, не делает пенсионных отчислений, в принципе не имеет шансов взять кредит.

Разгон цен на рынке привел к тому, что квартиры становятся все недоступнее для граждан с небольшими доходами

А интерес к субсидированной ипотеке можно объяснить тем, что у людей нет денег на покупку жилья другим способом.

- Люди вкладываются в стены. Удастся сохранить - круто, удастся приумножить - еще лучше, - отмечают эксперты..

При этом большинство покупателей квартир все-таки рассматривают их для себя как семейный актив, об этом сообщили "РГ" сразу несколько представителей риелторского сообщества. Например, у риелтора агентства "Итака" Гелены Шатуновой с начала действия программы по субсидированию ипотеки была лишь одна сделка, когда жилье приобретали с конкретной инвестиционной целью.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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Станислав Авраменко, эксперт агентства Century 21 Vesta, говорит, что профессиональные инвесторы покупают квартиры за наличные деньги без всяких ипотек, даже льготных. Любая переплата банку инвестору невыгодна.

- Чаще бывает ситуация, когда человек, которому есть где жить, берет квартиру на перспективу: в первое время он намерен ее сдавать, чтобы "ипотека сама себя платила", а затем жилье может быть продано или передано подросшим детям. По сути, это инвестиция отдельно взятого домохозяйства. Так небедные люди поступают, - сообщила "РГ" риелтор Александра Сергеева.

Разгон цен на рынке привел к тому, что квартиры даже по субсидированной ставке становятся все недоступнее для граждан с небольшими доходами, на которых, собственно, программа и была рассчитана. Сейчас анонсировано продление программы льготного кредитования. Эксперты считают, что это успокоит рынок: кому нужно взять ипотеку, будут более взвешенно подходить к покупке, станут дольше искать жилой комплекс своей мечты. Поэтому ажиотажный спрос на жилье в Петербурге в ближайшее время будет сходить на нет.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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