В Петербурге продолжает работу ежегодный Форум стратегов. Пленарное заседание во вторник посвятили обсуждению вопроса "Как обеспечить устойчивое развитие в эпоху неустойчивости". 17 целей устойчивого развития (ЦУР), сформулированных ООН для России, полностью достижимы через национальные и федеральные проекты, а также государственные программы, которые сейчас реализуются в нашей стране.

В настоящее время для нас необходимо прежде всего повышение качества планирования и управления. Как отметил глава минэкономразвития Максим Решетников, необходимо предусмотреть влияние пандемии на экономику страны и мира.

- В нашу жизнь вошли новые реальности, - отметил он, - удаленная работа, шеринговая экономика, а вслед за этим изменение рынка и потребительских предпочтений, что существенно ускорило очень многие процессы. Поэтому задача правительства - адаптировать к ним новую систему управления.

При этом важно ввести в нее обратную связь, ориентироваться не только на достижение целевых показателей, но и на мнение граждан.

Алексей Кудрин, в свою очередь, отметил, что "правильный выбор стратегических приоритетов на 50 процентов решает вопрос достижения целей". А сложная иерархия стратегических документов, отсутствие точных данных по достижению показателей или слишком большое их число мешают принятию управленческих решений. Кстати, до конца этой недели на государственном уровне будут представлены уточненные нацпроекты, а также единый план достижения национальных целей до 2030 года. Которые, в частности, предполагают разделение на "проекты", то есть достижения в течение определенного срока, и "процессы", протекающие во времени постоянно - такие как "лечить" и "учить".

В ближайшее время, по словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, также будет запущена программа стратегического академического лидерства, которая станет частью нового национального проекта. Ключевым механизмом ее реализации станут консорциумы - добровольные объединения вузов с другими организациями, а один из целевых показателей - войти в десятку лучших стран мира по уровню высшего образования. Сегодня наша страна занимает 18-е место.