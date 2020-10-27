ТПП РФ предложила не учитывать численность работников в субъектах МСП

Торгово-промышленная палата РФ предложила не учитывать численность работников при отнесении организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). Эту инициативу, ставшую частью масштабной работы по совершенствованию налоговых и регуляторных условий ведения бизнеса, сейчас обсуждают законодатели.

В СЗФО идею восприняли с осторожным воодушевлением. С одной стороны, новшество позволит исправить ситуацию, при которой крупные малодоходные предприятия не имеют практически никаких льгот. С другой стороны, многие эксперты называют спорным вопрос об отмене критерия, связанного со штатом, для представителей всех отраслей экономики.

Для ткачей сделали исключение

К малому бизнесу российское законодательство относит компании с годовым доходом до 800 миллионов рублей и среднесписочной численностью сотрудников до ста человек. Максимальные пороговые значения для среднего бизнеса - доход до двух миллиардов и штат до 250 человек. Предельные значения выручки менялись в последний раз в 2015 году, тогда их увеличили в два раза. А вот планка, связанная со штатом, остается неизменной с момента принятия федерального закона о развитии малого и среднего предпринимательства в РФ, то есть с 2007 года.

При этом в некоторых сферах работает немало компаний, которые при небольшом доходе нуждаются в нескольких сотнях сотрудников. Для одной из таких отраслей - легкой промышленности - законодатели уже сделали исключение. В 2017 году к субъектам МСП отнесли швейные и ткацкие фабрики, на которых работает до одной тысячи человек. Поправки распространяются на предприятия, доходы которых не превышают два миллиарда рублей и как минимум на 70 процентов формируются за счет деятельности, имеющей отношение к легпрому.

В прошлом году псковские законодатели предложили увеличить по такому же принципу максимальный порог численности работников для аграриев. Документ получил положительное заключение федерального правительства, Госдума РФ должна была рассмотреть его в текущем году во время весенней сессии. Но из-за коронавируса законопроект отложили.

- Сейчас ждем новое заключение правительства, - рассказывает автор законопроекта, председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного собрания депутатов Андрей Козлов. - Надеюсь, оно вновь будет положительным и законопроект в ближайшее время отправится на обсуждение. Его актуальность по сравнению с прошлым годом даже возросла. Ведь все новые преференции, разработанные для сельхозпроизводителей в текущем году, распространяются именно на малые и средние предприятия.

Хирургическое вмешательство

Годовая выручка в два миллиарда рублей - это недостижимая планка для большинства региональных сельскохозяйственных предприятий, не входящих в федеральные холдинговые структуры. В то же время, к примеру, в молочном животноводстве технологический уклад предусматривает наличие широкого штата сотрудников - скотников, доярок, телятниц, бригадиров и т. д.

- Судя по обращениям, которые поступают к муниципальным и региональным депутатам, статус субъектов МСП в случае принятия поправок получит не один десяток псковских сельхозпроизводителей, - продолжает автор законопроекта. - Для Псковской области, в которой доля сельского населения превышает 32 процента, этот вопрос очень важен. От финансового самочувствия малодоходных аграрных предприятий, на которых работает более 250 человек, зависит существование целых поселков. А в этом году сельхозпроизводители столкнулись с существенным ростом расходов. Подорожали корма, запчасти к оборудованию, кроме того, необходимо тратить дополнительные деньги на дезинфекцию. Наш законопроект поддержали парламенты порядка 10 субъектов РФ, то есть проблема актуальна не только для Псковской области.

Что касается предложения Торгово-промышленной палаты РФ в принципе не учитывать численность работников при отнесении организаций к "малышам", псковские законодатели его поддерживают. Однако, по словам Андрея Козлова, существует опасение, что правительство РФ посчитает необоснованной столь радикальную корректировку федерального закона о развитии МСП. Возможно, чтобы получить положительный результат, следует сосредоточиться на отдельных отраслях, в которых велика доля ручного труда.

Такую позицию разделяет замруководителя департамента менеджмента Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге, кандидат экономических наук Александр Кайсаров. По его мнению, инициативы о расширении критериев субъектов МСП должны быть четко аргументированы. В случае с малодоходными аграрными предприятиями аргументов достаточно - это и трудоемкость производственных процессов, и отнесение сельского хозяйства к числу приоритетных секторов российской экономики.

Псковский законопроект поддержали парламенты порядка 10 субъектов РФ

- На мой взгляд, федеральный закон о развитии малого и среднего предпринимательства в РФ соответствовал и продолжает соответствовать общемировым стандартам, нужды в его кардинальном реформировании нет, - комментирует ситуацию Александр Кайсаров. - Однако отдельные правки, аккуратные, хирургически выверенные, будут полезны. Необходимо, в частности, смотреть, не приведет ли новшество к сдерживанию научно-технического прогресса в отдельных отраслях. Нельзя создавать ситуации, в которых бизнесу, в том числе благодаря государственной поддержке, будет выгоднее содержать большой штат, нежели автоматизировать производство. Поэтому максимальный порог численности работников следует повышать только для отраслей, в которых большая доля ручного труда действительно обусловлена технологическим укладом.

Выручка растет, прибыль - нет

В общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" уверены: в корректировке нуждаются не только предельные значения численности работников, но и предельные значения выручки. В 2015 году, когда в последний раз пересматривался денежный критерий, доллар стоил около 50 рублей, сейчас - более 75 рублей.

Рублевая выручка компаний, экспортирующих свою продукцию за рубеж, выросла в полтора раза, однако их прибыль не изменилась. У тех экспортеров, которые преодолели двухмиллиардный порог оборота, прибыль и вовсе значительно упала. Ведь они столкнулись с резким повышением налогов, потеряли возможность получать господдержку и кредиты по льготным ставкам.

- Итоговое значение критериев выручки и штата необходимо определить в рамках взаимодействия бизнес-сообществ и профильных ведомств, - подчеркивает руководитель экспертной группы Северо-Западного бюро по защите прав предпринимателей, советник вице-президента "Опоры России" Александр Мельников. - В качестве отправной точки мы предлагаем взять двукратное увеличение: годовой доход до 1,6 миллиарда рублей со среднесписочной численностью сотрудников до 200 человек для малых предприятий и годовой доход до четырех миллиардов рублей со среднесписочной численностью сотрудников до 500 человек для средних компаний. Такие корректировки, с одной стороны, обоснованы экономическими процессами, происходящими в стране и мире. С другой стороны, дополнительные бюджетные вложения, связанные с расширением реестра субъектов МСП, окупятся сторицей, поскольку многие предприниматели перестанут дробить бизнес или сдерживать его развитие. В средних компаниях, приближающихся к двухмиллиардному порогу оборота, в конце квартала можно наблюдать одну и ту же картину: выручка подсчитывается до рубля, какие-то сделки замораживаются, какие-то и вовсе отменяются. Пересмотр пороговых значений нивелирует этот сдерживающий фактор.